Torres scoret to i Atléticos storseier i Moskva

Den spanske hovedstadsklubben hadde allerede en fot i kvartfinalen før oppgjøret. Forrige uke vant Atlético 3-0 i egen storstue.

Antoine Griezmann startet på benken, men Diego Simeone stilte likevel et slagkraftig lag i Moskva. Torres fikk blant annet sjansen. Den tidligere Liverpool- og Chelsea-spissen har ikke ofte vært i Atléticos startoppstilling denne sesongen.

Torres takket for tilliten ved å gjøre sine to første mål i en europeisk klubbturnering på over ett år. Han la på til 3-1 fra straffemerket etter 65 minutter, og ikke lenge etterpå gjorde spissen 4-1 med en iskald avslutning.

Tidligere i kampen hadde Angel Correa gitt Atlético Madrid ledelsen etter litt over et kvarters spill. Fire minutter senere utlignet Maciej Rybus, men skuddet fra 25 meter ble bare et trøstemål for Lokomotiv Moskva. Åttedelsfinalen var for lengst avgjort.

Det stoppet ikke gjestene fra å vise scoringsglede i den russiske hovedstaden. To minutter etter pause gjorde Saúl 2-1 med et lavt skudd.

Etter scoringene til Torres ville også Griezmann være med på målfesten. Franskmannen, som entret banen som innbytter etter en time, la på til 5-1 i det 85. minutt.

Dermed gikk Atlético Madrid videre med 8-1 sammenlagt. Simeones lag seiler opp som kanskje den største favoritten til å vinne europaligaen. Atlético vant turneringen i 2010 og 2012. Senere har klubben også være i to mesterligafinaler.

Mancinis lag ute

Zenit St. Petersburg vant Rosenborgs gruppe i europaligaen i høst. Torsdag måtte Roberto Mancinis menn se drømmen om kvartfinalespill briste i hjemmemøtet med tyske Leipzig. De russiske vertene klarte bare 1-1, og dermed ble det 2-3-tap sammenlagt.

Jean-Kévin Augustin ga Leipzig ledelsen etter 22 minutter, mens Sebastian Driussi utlignet for Zenit like før pause. Hjemmelaget hadde en hel omgang på seg til å presse fram en scoring som ville gitt ekstraomganger, men lyktes ikke.

Stopp ble det også for Athletic Bilbao. De spanske La Liga-klubbene har i flere år herjet i europacupene, men baskerne røk klart ut mot Marseille over to kamper. Gjestene fra Frankrike vant 2-1 og 5-2 sammenlagt.

Athletics tunge kveld ble enda surere da veteranspissen Aritz Aduriz ble utvist kvarteret før slutt.

Rettet opp inntrykket

Lazio klarte bare 2-2 hjemme mot Dinamo Kiev forrige uke, men torsdag slo italienerne tilbake med en sterk 2-0-seier i Ukraina. Lucas Leiva og Stefan de Vrij scoret målene som sikret 4-2-seier sammenlagt.

Marek Bakos ga Viktoria Plzen håpet tilbake med sine to scoringer mot Sporting Lisboa. Med 2-0 tvang det tsjekkiske hjemmelaget fram ekstraomganger, men avansementet røk da Rodrigo Battaglia gjorde 1-2-reduseringen for de portugisiske gjestene.

Det hører med til historien at Bas Dost bommet på straffe for Sporting kort tid før ordinær tid var over. Sammenlagt gikk bortelaget videre med 3-2-seier.

