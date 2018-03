Welbeck-dobbel hjalp Arsenal til kvartfinale

sport

Arsenal hadde et solid utgangspunkt etter 2-0-seieren i Milano i første kamp, men Hakan Calhanoglus 1-0-scoring i London la press på Arsène Wengers mannskap. En kontroversiell straffe gjorde imidlertid at Welbeck utlignet til 1-1, før midtbanemannen Granit Xhaka ordnet 2-1 etter en tabbe av Milan-keeper Gianluigi Donnarumma. På tampen nikket Welbeck inn 3-1.

Dermed kan «The Gunners» juble for en plass i kvartfinalen. En finaleseier i europaligaen vil trolig være Arsenals eneste sjanse til å sikre en plass i mesterligaen neste sesong. Avstanden opp til en topp-fire-plassering i Premier League er nemlig på hele tolv poeng.

Men torsdagens kamp mot Milan var ingen plankekjøring. Allerede etter ett minutts spill kunne italienerne ha gått opp i 1-0, men Andre Silvas avslutning fra kort hold gikk i nettveggen.

Straffemål

Arsenal-spissen Welbeck fikk en god mulighet etter 25 minutters spill, men heller ikke engelskmannen fant veien til nettmaskene.

Ti minutter før pause sto det 1-0 til Milan. Calhanoglu løsnet skudd fra distanse, og tyrkeren fikk se ballen dale vakkert inn i høyre hjørne bak Arsenal-keeper David Ospina. Arsenal-fansen fryktet et comeback fra italienerne.

Kun fire minutter etter 0-1-målet fikk vertene straffespark. Nevnte Welbeck gikk lett ned i boksen, men dommer Jonas Eriksson pekte på straffemerket. Trolig var avgjørelsen feil, men det brydde ikke Welbeck seg om. Han plasserte ballen sikkert i mål fra elleve meter.

Milan-spillerne protesterte stort på Erikssons avgjørelse, men uten å få gehør fra pipeblåseren.

Koscielny-skade

Begge lag fikk sjansen til å gå opp i 2-1 før hvilen, men verken Jack Wilshere, Henrikh Mkhitaryan eller gjestenes Suso klarte å utnytte gode scoringsmuligheter.

Nevnte Suso fikk nok en god sjanse kort tid etter pause, men spanjolens avslutning fra god posisjon inne i boksen gikk svakt utenfor. Milan-trener Gennaro Gattuso fortvilte på sidelinjen.

Så var det Nikola Kalinic sin tur til å bomme. Leonardo Bonucci serverte et flott innlegg fra høyresiden, men Milan-innbytteren headet rett på Ospina.

Bortelaget presset på for scoring, men i stedet var det Arsenal som fikk nettsus. I det 71. minutt løsnet Granit Xhaka skudd fra distanse, og Milan-keeper Donnarumma rotet på svakt vis ballen inn i eget nett. Få minutter før full tid punkterte Welbeck kampen for hjemmelaget. Det endte med tomålsseier for Arsenal.

Et skår i gleden for Wenger og co. var at lagkaptein Laurent Koscielny fikk seg en smell i ryggen etter åtte minutter. Franskmannen klarte ikke å fortsette og måtte byttes ut.

(©NTB)