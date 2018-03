Harden løftet Rockets til seier

sport

Harden scoret 24 poeng, leverte sju assist og tok fem returer. Hans hoppskudd 29,4 sekunder før slutt ble svært avgjørende for utfallet da Rockets holdt unna for et iherdig Clippers-lag.

Fem Rockets-spillere noterte tosifret poengtall, men laget slet med dårlig uttelling på trepoengskuddene.

– Det var ikke vakkert, men vi vant. Selv når det ikke glir, gjør vi det vanskelig for motstanderne å henge med, sa Harden.

Laget tok sin 54. seier og et to foran tittelforsvarer Golden State Warriors i Western Conference. Begge lag har allerede sikret avdelingsseier.

Seiersrekker

San Antonio Spurs kjemper for å holde liv i rekken med 20 sluttspilldeltakelser på rad og slo New Orleans Pelicans 98-93. Laget er på siste sluttspillplass i vest, to seirer foran Clippers.

Portland Trail Blazers forbedret sin seiersrekke til 11 kamper med 113-105 over Cleveland Cavaliers. LeBron James leverte en severdig monsterdunk over Jusuf Nurkic, scoret 35 poeng og hentet 14 returer, men det var ikke nok for Cavaliers.

Toronto Raptors tok sin 10. strake seier, og den 17. på de siste 18 kampene, med 106-99 over Cleveland Indians. DeMar DeRozan scoret 16 av sin 24 poeng i siste halvdel, og Raptors er best i øst med 51 seirer.

Milepæl for rookie

Den australske førsteårsspilleren Ben Simmons leverte trippel-tosifret for annen kamp på rad og rundet en milepæl da Philadelphia 76ers slo New York Knicks 118-110. Han hadde 13 poeng, 12 assist og 10 returer.

21-åringen ble den tredje som har greid 1000 poeng, 500 returer og 500 assist i debutsesongen, etter legendene Oscar Robertson og Magic Johnson.

Med sin åttende trippel-tosifret passerte han også Johnson og inntok 2.-plassen på listen over «rookies» med flest trippel-tosifret. Rekorden til Robertson på 26, satt for 57 år siden, slår han ikke.

