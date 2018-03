Hattrick av Bakke da parahockeylaget tok 5.-plassen

sport

Det norske laget startet turneringen med et surt 2-3-tap for Italia etter straffeslag. Det ødela semifinale- og medaljedrømmen, men etter to tap innledningsvis ble det seier i de tre siste.

Etter Sverige og Japan kom også Tsjekkia til kort.

Veteranen Rolf Einar Pedersen førte an da Norge koblet grepet om fredagens kamp. Spilleren fra Drammen satte selv inn 1-0 etter 44 sekunders spill.

Audun Bakke økte til 2-0 etter 3.39 og ga Norge en flygende start på kampen.

Tsjekkerne reduserte ved Zdenek Krupicka mot slutten av åpningsperioden, men de norske spillerne red av stormen og tok pause med ledelse.

Matchstraff

I midtperioden røk en tsjekkisk spiller på en matchstraff og fem minutters utvisning. Det endte med at Pedersen økte til 3-1 i overtallet på et flott skudd ute fra slottet.

Tsjekkerne avsluttet midtperioden best, men Kjell Christian Hamar holdt målet rent til siste pause.

Pavel Kubes skapte ny spenning da han reduserte i et tsjekkisk overtallsspill tidlig i 3. periode, men Bakke skapte ro med sitt 4-2-mål.

To med tre målpoeng

Mot slutten satte 29-åringen også inn 5-2 i undertall da Pedersen satt utvist. Dermed fullførte han sitt hattrick.

Mens Bakke scoret tre mål, hadde Pedersen to mål og en assist i kampen.

Søndag spiller Canada finale mot USA, mens Italia og Sør-Korea gjør opp om bronsen lørdag.

