Manchester United, Chelsea og Tottenham på siste troféjakt

Lørdag tar José Mourinhos United-lag imot Brighton, og laget må gjenreise litt av publikums tillit etter det pinlige 1-2-tapet for Sevilla i mesterligaen tirsdag.

– Det blir vanskelig for oss, men vi må slå tilbake. Vi har ett trofé igjen å jakte på, og det er FA-cupen, sier United-spissen Romelu Lukaku.

– Vi ville helst ha hengt med lenger i mesterligaen, for det er det en klubb som Manchester United må gjøre. Nå klarte vi ikke det, så vi er veldig skuffet, sa den belgiske kraftspissen.

Manager Mourinho sa etter tapet for Sevilla at laget hans så raskt som mulig må glemme kampen. Han la til at nå går United for FA-cupen og en topp-fire-plassering i Premier League.

– Et fantastisk lag som Tottenham har akkurat det samme målet som oss. Liverpool er med i mesterligaen, men er ute av FA-cupen. Slik er fotballen og slik er livet, sa han.

City også ute

Heller ikke den suverene serielederen Manchester City henger med i FA-cupen. Laget har derimot klart seg bra i mesterligaen og er klart for kvartfinale.

Tottenham har hatt en ekstra uke til å fordøye sin mesterligaexit. London-laget reiser til Wales lørdag for å møte Swansea.

Mauricio Pochettino må klare seg uten toppscorer Harry Kane, som kan være ute for resten av sesongen. Det er ventet at lagets sørkoreanske spiss Son Heung-min vil overta mye av det offensive ansvaret.

Conte øyner håp

Chelsea spilte bra, men var likevel sjanseløs mot Barcelona og Lionel Messi i onsdagens kvartfinale som endte med 0-3-tap, og 1-4 sammenlagt.

Chelsea møter Leicester på bortebane søndag, men spillet i store deler av kampen mot Barcelona gir Antonio Conte håp med tanke på resten av sesongen.

– Jeg så en flott innstilling hos spillerne som ville ta ut hele vårt potensial. Vi var litt uheldige over de to kampene, men vi viste at vi kan spille fotball på forskjellige måter, sa Conte.

Hughes-debut

I den siste kvartfinalen tar 1.-divisjonslaget Wigan imot Southampton. Mark Hughes skal lede eliteserielaget for første gang etter at han tok over laget fra sparkede Maurico Pellegrini onsdag.

Hughes var innom klubben i sin aktive karriere og er hentet for å berge eliteserieplassen. Waliseren kan få en flott start ved å ta laget til semifinale i FA-cupen.

– Først og fremst tror jeg at det å komme hit og være en ny stemme kan gjøre stor forskjell. Jeg håper det kan få spillerne til å ta fram det som trengs i denne perioden av sesongen, sa han.

Wigan slo ut Manchester City i forrige runde. Laget er på 2.-plass i 1. divisjon og ligger an til opprykk til mesterskapsserien.

(©NTB)