Mourinho svarte på kritikken med 12 minutters monolog

Portugiseren er under press etter at laget røk ut mot Sevilla i meterligaen, og på pressekonferansen fredag hadde han med seg en jukselapp.

Deretter holdt han ifølge BBC en monolog på over 12 minutter hvor han listet opp tabellplasseringene til Manchester United siden 2013. Han listet også opp samme statistikk for byrival Manchester City.

Han åpnet pressekonferansen med å si «Jeg er i live, jeg er her», og fikk deretter noen spørsmål. Da han ble spurt om fansens respons etter Sevilla-tapet, startet han sin tale.

Han sa blant annet følgende. – Jeg kommer ikke til å løpe min vei, forsvinne eller gråte over at jeg hørte noen bue. Jeg er ikke redd for mitt ansvar.

Mourinho har blitt kritisert for sin tilnærming i Manchester Uniteds kamper. Laget røk ut etter 1–2 sammenlagt mot Sevilla i mesterligaens åttedelsfinale. Mourinhos mannskap hadde et godt utgangspunkt etter 0–0 i Spania, men tapte 1–2 hjemme på Old Trafford.

