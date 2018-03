Hjelmeset mener at Weng er satt tilbake

sport

Weng har ledet siden hun vant Tour de Ski, men etterjulsvinteren har ikke gått hennes vei.

Hun står i fare for i miste sammenlagtseieren på målstreken. Weng har 107 poeng ned til Ingvild Flugstad Østberg foran søndagens jaktstart, og hun starter ett og halvt minutt bak.

Spørsmålet er hvor mye Weng er preget etter at hun gikk tremila i Holmenkollen sist søndag med sykdom i kroppen.

Selvsagt ser hun faren for at det kan glippe selv også.

– Det er vanskelig å si hvor preget hun er. Men hun går i hvert fall ikke like fort på ski i dag som om hun har gjort tidligere i år, så noe er hun satt tilbake. Det er litt synd for henne etter som det blir delt ut så mange poeng her som det blir gjort.

Hjelmeset sier at Weng vet hvor fort hun må gå for å ta det hjem, men at det også kommer an på hvor fort Ingvild Flugstad Østberg og Jessica Diggins går.

– Definitiv kommer Ingvild til å slå Heidi i morgen, og er Ingvild på pallen må Heidi i hvert fall få en bedre plassering enn nummer 21.

Landslagstreneren erkjenner at det er en uvant situasjon at Weng havner så langt ned på resultatlistene som hun har gjort i de siste ukene.

– Heidi er som oftest på pallen i de fleste løpene hun går, og derfor er det rart at hun plutselig er så langt nede på listene som hun er nå. Men er du ikke helt 100 prosent faller du som regel ned på listene. Vi skal sørge for at hun går så fort som mulig søndag.

