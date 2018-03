Thorsby på scoringslista i Heerenveen-poengtap

sport

Morten Thorsby utlignet til 1-1 da han skled ballen i mål på bakre stolpe etter 39 minutter for Heerenveen. Det var hans femte seriescoring denne sesongen. Mark van der Maarel var mannen som hadde sendt Utrecht i ledelsen.

Reza Ghoochannejhad fullførte snuoperasjonen for Heerenveen med et kvarter igjen av kampen, men to minutter før full tid sørget Cyriel Dessers for 2-2 og poengdeling.

Martin Ødegaard spilte hele kampen, men klarte ikke kopiere kanonscoringen mot Ajax i forrige serierunde. Thorsby fikk også 90 minutter for hjemmelaget. Nicolai Næss ble sittende på benken kampen ut.

Ødegaard er tatt ut i Lars Lagerbäcks ferskeste landslagstropp, mens målscorer Morten Thorsby skal spille for U21-landslaget.

Heerenveen klatrer til 10.-plass på tabellen etter lørdagens oppgjør med 36 poeng. Tolv poeng skiller opp til Utrecht på fjerdeplassen.

Serieleder PSV Eindhoven satte press på tabelltoer Ajax med 3-0-seier mot Venlo lørdag. Vitesse spilte 0-0 mot Heracles, mens Twente reddet 2-2 mot Willem II.

(©NTB)