Ajer og Celtic slet mot Motherwell

sport

Ajers lag klarte ikke få hull på byllen mot Motherwell til tross for at de spilte over 45 minutter med en mann mer på banen.

Cedric Kipre fikk se det røde kortet etter 41 minutters spill på Fir Park, men hjemmelaget holdt tett bakover ut kampen. Det samme gjorde de suverene ligalederne Celtic.

Ajer spilte nok en gang hele kampen for Brendan Rodgers mannskap, som nå leder den skotske ligaen med ti poeng foran Rangers. Serielederne har i tillegg én kamp mindre spilt.

Den norske 19-åringen ble nylig tatt ut på det norske A-landslaget for første gang, og Celtic-manageren roste nordmannen etter uttaket.

– Han er 195 centimeter høy, han er rask, han kan spille ballen, han blir mer dominerende i lufta og han er ivrig på å lære. Så i en alder av 19 år er det en stor ære for ham å bli kalt opp, men jeg forventer at han i løpet av de neste årene virkelig pusher på og utvikler seg, sa Rodgers.

(©NTB)