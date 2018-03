Fagermo raste etter VIFs seiersmål

sport

Johnson avgjorde også for VIF i 1-0-seieren mot Kristiansund i serieåpningen, og han fortsatte å vise målteft hjemme mot Odd. Men VIFs seiersmål fikk Fagermo til å se rødt etter kampen.

– Det er trist at et offsidemål skal avgjøre kampen, sa Fagermo til Eurosport.

Scoringen kom etter en kontring fra de blåkledde. Samúel Kári Fridjónsson sendte Simen Juklerød gjennom på høyresiden, og ballen gikk deretter på tvers foran mål. Der kom Johnson løpende og bredsidet den i nettet.

Odd-treneren var klar på at Juklerød var offsideplassert da han mottok ballen.

– Det var ikke noen tvil om den, slike feil kan ikke skje på dette nivået her, sa Fagermo, som la til at han hadde pratet med dommerne etter kampen.

– De gjorde en feil og innrømmet det. Dessverre gikk det utover oss, men når de innrømmer at de har gjort feil så er det ikke så ille.

Tamt Odd

Lagene gikk til pause på stillingen 0-0. Det var trolig gjestene mest fornøyde med. Vålerenga hadde til da styrt det meste av spillet.

Blant annet hadde Johnson et par gode muligheter, men fikk ikke ballen mellom stengene. Noe av skylden for det skal Odd-keeper Sondre Rossbach ha. Han leverte et par strålende redninger.

Et noe tamt Odd-lag kom til sjanser på dødballer og kunne fort ha fått noe ut av dem, men det sto målløst da Svein Oddvar Moen blåste av første omgang på Vålerengas nye stadion.

Straffebom

VIF både kunne og burde ha gått opp i ledelsen fire minutter etter pause da Moen blåste straffe, til store protester fra Odd-spillerne. Moen tok fløyta i munn etter at Chidera Ejuke hadde fintet seg inn i feltet og ble felt av Jone Samuelsen.

Men straffesparket til Juklerød var av den svake sorten, og Odd-keeper Rossbach fanget ballen i fast grep da han kastet seg til sin høyre side.

Men da det først ble scoringer, kom de tett i hovedstaden. Odd tok ledelsen etter 58 minutters spill etter at Bilal Njie stanget ballen i mål mot sin gamle klubb. Målet kom etter en corner, der Kwarasey feilberegnet totalt i feltet.

Men glede ble snudd til sorg i løpet av sju minutter for Odd-fansen. For før de hadde jublet ferdig, stanget Jonatan Tollås Nation inn utligningen bak en sjanseløs Rossbach. Bare fem minutter senere var VIF i føringen etter at Johnson sendte en ny ball bak Odds sisteskanse.

Full pott for VIF

– Odd var gode, de var kompakte og vanskelig å bryte ned, sa VIF-trener Ronny Deila og mente det sier noe om Vålerengas lagmoral når de bommer straffe, kommer under og ender opp med seier.

– Vi vinner fortjent til slutt. Nå ha vi satt oss i en god posisjon, sa Deila etter å ha tatt seks poeng av seks mulige på de to første kampene.

Odd fortsatt jakter sine første poeng etter to runder i Eliteserien. Neste runde tar Odd imot Rosenborg, mens Vålerenga møter Sarpsborg borte.

