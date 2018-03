Hofer vil beholde lagkonkurransene i Raw Air

sport

– Vi skal analysere denne turneringen svært grundig. Vi vurderte å droppe lagkonkurranser denne gangen, men fant ut at de passet inn. Det gjør det til en kamp om å komme inn på laget. Jeg ser ingen grunn til å forandre på dette, og jeg vil gjerne ha med lagkonkurransene også neste år, sier Walter Hofer til NTB.

Han er den mektige renndirektøren i hopp. Hofer får som regel viljen sin.

Droppet Raw Air-vri

Det var planlagt at man i siste omgang i Vikersund søndag skulle hoppe etter sammenlagtstillingen. FIS valgte å droppe det hele i morgentimene.

Beslutningen irriterte flere, men Hofer står på sitt.

– Skulle vi basert oss på sammenlagtstillingen, ville det tatt for mye tid å få på plass folk i riktig rekkefølge før Robert Johansson og Kamil Stoch skulle sette utfor. Vi ventet at de uansett ville være blant de ti beste. Det ville blitt en for stor jobb å gjøre dette manuelt. En ting som kunne skjedd, var at en hopper som hoppet bra i 1. omgang måtte haste opp til toppen fordi han lå dårlig an i Raw Air sammenlagt. Vi hadde noen tekniske utfordringer, som vi ikke ønsket å ta sjansen på i en så viktig hoppturnering, sier Hofer.

Sommertesting

Johansson vant søndagens renn foran Andreas Stjernen og Daniel-André Tande. Det sørget for helnorsk pall, men det ville forsvunnet i skyggen dersom TV-produksjonen kun fokuserte på Raw Air-stillingen.

– Jeg vil heller at vi tester dette i en sommerturnering. Vi har ikke funnet den perfekte løsningen. Jeg ser for meg at vi får til dette når vi har testet det skikkelig. Du må ikke glemme at den daglige vinneren også fortjener oppmerksomhet, og søndag ville man gått glipp av tre norske på pallen. Ideen om å hoppe etter sammenlagtstillingen er god, men vi kan ikke bruke verdenscupen til å teste det ut, påpeker renndirektøren i Det internasjonale skiforbundet.

Ingen mikskonkurranser

Alt tyder på at hoppjentene kommer inn i Raw Air neste år, men de blir neppe med i Vikersund, siden skiflygingshelgen krasjer med en russisk hoppturnering som er planlagt.

– Jeg ser heller ikke muligheten til å innføre mikskonkurranser i Raw Air, for da sliter jeg med å få gehør hos noen av de store hoppnasjonene. Hva skal vi gjøre med polakkene? Det vil ikke være rettferdig, men det er en flott idé for framtiden, mener Hofer.

Polske Kamil Stoch vant den andre utgaven av Raw Air, men de polske hoppjentene har et stykke fram.

Avviser cutforslag

Hofer tror heller ikke innføringen av en cutgrense fra golfsporten er veien å gå. Flere har antydet at man bør kutte startfeltet for hver gang man bytter bakke.

– Jeg vil ikke bare tenke på eliten. Denne turneringen er så høyt elsket av utøverne, at jeg mener de må få være med hele veien. Vi kutter til 40 mann i skiflyging, men jeg ønsker ikke å sende hjem en utøver som er i litt dårlig form tidlig. Han skal få være med hele veien, sier Hofer.

