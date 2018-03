Hirscher vil tenke mer fart neste sesong

sport

Hirscher har vunnet et renn i super-G (Beaver Creek 2015) i karrieren, men han prioriterte ikke fartsdisiplinene utfor og super-G denne sesongen. Total har han vunnet 58 verdenscupseire i karrieren.

– Utfordringen er krevende, men du kan bare bli bedre og bedre for hver dag. I slalåm og storslalåm er det vanskelig å sette seg nye utfordringer, sier Hirscher til den østerrikske TV-kanalen Servus-TV.

– Jeg vil ikke utelukke det, men du må starte fra scratch i forhold til slalåm og storslalåm, sier 29-åringen

Hirscher fikk en tøff start på sesongen etter at han falt og brakk et bein i ankelen i august. Hans eminente teknikk førte likevel til at han nærmest var overlegen i samtlige konkurranser i de tekniske grenene denne sesongen.

De få unntakene var storslalåmrennet i Sölden (deltok ikke), slalåmåpningen i finske Levi og Kitzbühel-slalåmen som Henrik Kristoffersen vant.

Hirscher vant likevel sin sjuende strake verdenscuptrofé sammenlagt. Nå ser han vel kanskje at utfordringen til å ta sitt åttende ligger i å ta flere verdenscuppoeng i utfor og super-G. Årets sesong var tydeligvis veldig stang inn for Hirscher.

Også Kristoffersen tenker mer fart framover. Han skal kjøre samtlige øvelser under alpin-NM i Hafjell denne uken. Han trenger FIS-punkter for i det hele tatt kunne starte i super-G i verdenscupen.

Det skal kjøres utfor onsdag og superkombinasjon torsdag og super-G fredag i Hafjell. Lørdag og søndag går de tekniske øvelsene.

