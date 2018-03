Linnes sliter med låret, trente alternativt

sport

– Martin trener alternativt i dag, opplyser presseansvarlig Svein Graff til NTB.

Lars Lagerbäck ledet de 23 øvrige spillerne i en økt på Ullevaal stadion onsdag formiddag. Treningen ble stengt for utenforstående etter en halv time.

Da hadde Lagerbäck delt utespillerne i to lag for offensiv trening. Linnes' fravær betydde at keeper Ørjan Nyland måtte spille venstreback på det ene laget.

Dette var de to lagene:

Lag 1: Jonas Svensson, Tore Reginiussen, Kristoffer Ajer, Birger Meling - Mohamed Elyounoussi, Fredrik Midtsjø, Iver Fossum, Stefan Johansen - Ola Kamara, Bjørn Maars Johnsen.

Lag 2: Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Sigurd Rosted, Ørjan Nyland - Martin Ødegaard, Ole Selnæs, Markus Henriksen, Mats Møller Dæhli - Fredrik Gulbrandsen, Tarik Elyounoussi.

Begge lag trente samhandling i angrepsfasen mot samme mål, uten motspillere.

Landslaget har ytterligere en trening på Ullevaal torsdag før årets første landskamp mot VM-klare Australia fredag kveld. Mandag spiller Norge borte mot Albania.

(©NTB)