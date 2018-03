Storhamar skaffet seg matchball

sport

Hamar-laget leder nå 3-1 i best av sju kamper.

– Vi sliter veldig hardt i dag. Det var godt å se arbeidsinnsatsen til spillerne. Den betaler seg, sa Storhamar-trener Fredrik Söderström til TV 2.

Han håper elevene nå har skaffet seg det endelige overtaket i semifinaleduellen.

– I denne vakre idretten kan jeg ikke love noe som helst, men vi skal i hvert fall jobbe hardt, sa Söderström.

Mikael Zettergren sto bak kampens første mål i Askerhallen etter drøyt åtte minutters spill av åpningsperioden. Jacob Berglund fant lagkamerat Zettergren, som overlistet Nicklas Dahlberg i hjemmelagets mål.

– Josh gjorde en god jobb ved å ta ut backen, for det gjorde at han ikke kan ta ut meg. Berglund kunne finte skudd og så finne meg. Så kan jeg bare sette den inn, sa målscoreren til TV 2.

Nicholls doblet

Målet ble det eneste i første periode, men hjemmelaget kunne samtidig fort utlignet da T.J. Foster traff stolpen.

I midtperioden doblet Storhamar ledelsen ved Josh Nicholls og festet grepet om oppgjøret. I forkant av scoringen hadde Storhamar-spillerne på heroisk vis ridd av en to minutters periode med tre mot fem på isen.

Hjemmelaget, som var tapende NM-finalist forrige sesong, klarte aldri å komme seg ut av det nevnte grepet.

– Det var godt å få det andre målet. Det var viktig for oss. Det er slike ting jeg er her for å gjøre, sa målscorer Nicholls.

Berglund avgjorde

I siste periode tente Nick Pageau håpet om en snuoperasjon for hjemmelaget da han reduserte til 1-2 etter snaut sju minutters spill. Nærmere utligning i kamper i NM-semifinalen kom imidlertid ikke vertene.

Drøyt midtveis i perioden satte Jacob Berglund inn målet som slukket håpet for Frisk. før Josh Nicholls satte inn 4-1 i åpent mål sekunder før slutt.

Med seieren slo Storhamar tilbake etter at den forrige semifinalekampen lagene imellom endte i Frisk-Asker-seier etter forlengning.

Fredag kan Storhamar avgjøre kampen om finalebilletten på hjemmebane.

