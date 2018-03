Jarstein vil fortsette til rivalene er gamle og grå

sport

– Motivasjonen er på topp, og jeg har aldri følt meg bedre fysisk. Målet er å spille til jeg er 40, sier Jarstein til NTB.

Selv om Ørjan H. Nyland (27) og Sten Grytebust (28) har alderen på sin side, vil de når Jarstein feirer sin 40-årsdag være midt i 30-årene.

– Jeg trener godt og har et veldig sunt kosthold. Det handler ikke bare om trening, men om hvordan man lever. Man må være 24/7-utøver. Jeg føler at jeg gjør alt jeg kan for å få en lang karriere og bli best mulig, sier Hertha Berlin-keeperen.

Han rundet 50 landskamper i fjor og har ingen planer om å stoppe med det.

– Rune er en veldig bra målvakt. Det føles bra å ha en sånn keeper, sier Lars Lagerbäck.

Utvikling

Jarstein gir klubbens keepertrener Zsolt Petry ære for at han har tatt nye steg som godt voksen keeper.

– Han har hjulpet meg veldig med tanke på trening og utvikling på banen. Han kom til klubben sommeren 2015 og har vært veldig bra for meg. Han er ikke bare en dyktig keepertrener, men et veldig godt menneske som alltid har gode svar på ting jeg lurer på. Han er en viktig mann for meg, sier han.

Petry får ikke æren for Jarsteins sunne kosthold.

– Nei, jeg tror han og treneren (Pal Dardai) rister litt på hodet når de ser hva jeg spiser. De synes nok det er litt for sunt av og til, så det må jeg styre selv, sier Jarstein.

– Jeg har hele karrieren hatt fokus på kosthold, men jeg er nok blitt stadig bedre til det. Nå er jeg veldig opptatt av det, av å trene riktig og av å få nok søvn. Slike ting er viktig når man bikker 30, og jeg har som sagt aldri følt meg bedre fysisk. Særlig er bevegeligheten god.

Kontrakt

Jarstein har kontrakt med Hertha Berlin ut neste sesong, men vil gjerne forlenge med en klubb der han nyter stor tillit og trives veldig godt.

– Målet mitt er å få ny kontrakt. Hvis jeg får til det før sommeren så vil jeg være veldig fornøyd, men vi får se hva som skjer, sier han.

– Har det vært samtaler om det?

– Det vet jeg ikke. Det er Jim (Solbakken) som tar seg av det, og han sier ikke så mye før det skjer noe.

Uansett er Jarsteins plan å prestere på høyt nivå i mange år til.

– En fotballkarriere er ikke så lang. Jeg skal ta vare på kroppen og prøve å få en så lang og god karriere som mulig, nyte det og gjøre det beste ut av det.

Italienerne Dino Zoff (verdensmester som 40-åring i 1982) og Gianluigi Buffon (fylte 40 i år) er forbilder han strekker seg etter.

