Zlatan forlater Manchester United

sport

Det baner vei for at Ibrahimovic reier til USA for å fortsette karrieren i MLS-fotballen. Ryktebørsen vil ha det til at han velger Ola Kamara og Jørgen Skjelviks arbeidsgiver Los Angeles Galaxy.

Ifølge nyhetsbyrået AP har Ibrahimovic allerede gått med på en toårskontrakt med Galaxy.

– Store ting har også en ende. Nå er tiden inne for å gå videre etter to fantastiske sesonger i Manchester United. Takk til klubben, fansen, treneren, støtteapparatet og alle som har delt denne delen av historien med meg, skriver Ibrahimovic på Instagram.

Ga grønt lys

Det var ESPN som tidligere torsdag var først ute med nyheten om at Zlatan kom til å forlate United innen kort tid. TV-kanalen satt med kilder på at United-manager José Mourinho hadde gitt spissveteranen tillatelse til å avslutte kontrakten med Old Trafford-klubben umiddelbart.

– Alle i klubben vil takke Zlatan for hans bidrag siden han kom. Vi ønsker ham alt godt i tiden som kommer, står det i Uniteds pressemelding.

Zlatan, som kom gratis til United fra Paris Saint-Germain i 2016, spilte sin siste kamp for de rødkledde i 2-2-møtet med Burnley 2. juledag.

Knetrøbbel

I alt gjorde han 29 mål på 53 tellende kamper for Manchester United. Zlatan var en viktig nøkkelspiller på veien mot storklubbens to finaletriumfer i både ligacupen og europaligaen forrige sesong.

36-åringen har vært fast bestemt på å fortsette karrieren til tross for kneproblemene som har satt ham tilbake det siste året. Nå ser det ut til å gå mot en ny tilværelse i Los Angeles.

Ibrahimovic forlot Malmö for å prøve seg som proff i Ajax i 2001. Det ble en stor suksess, og senere gikk veien til Juventus og deretter Inter i Serie A. Han hadde også en sesong i Barcelona, men vendte raskt tilbake til Italia. Denne gangen iførte han seg drakten for Milan.

Mellom 2012 og 2016 var svensken den store frontfiguren for storsatsingen i PSG.

(©NTB)