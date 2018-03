Ajer fra start i landslagsdebuten

sport

31-årige Reginiussen starter dermed i sin gullklokkekamp.

Ellers er det verd å merke seg at lagkaptein Stefan Johansen spiller i en uvant rolle til venstre på midtbanen, mens Markus Henriksen og Fredrik Midtsjø utgjør den sentrale duoen. Midtsjø har bare fem minutters spill på A-landslaget fra før, i en kamp for nesten to år siden.

Håvard Nordtveit var den eneste som startet alle ni landskamper i Lars Lagerbäcks første år som sjef for Norges lag, men han har nesten ikke spilletid i klubblaget de siste månedene og må sette seg på benken.

Kommer ikke Nordtveit inn, blir høyrekant Mohamed Elabdellaoui den eneste med spilletid i alle Lagerbäcks ti første kamper.

Ola Kamara, som krysset ni tidssoner for å slutte seg til landslaget etter forfall fra Premier League-spissene Joshua King og Alexander Sørloth, belønnes med startplass ved siden av Bjørn Maars Johnsen.

Henriksen og venstreback Birger Meling starter for femte kamp på rad og har nå de lengste aktive rekkene på Norges landslag.

Med Ajer og Midtsjø kommer Lagerbäck allerede fra avspark opp i 35 benyttede spillere i sin tid som landslagssjef, og på benken har han Sigurd Rosted (mulig debutant), Iver Fossum og Fredrik Gulbrandsen som kan få tallet opp i 38.

Norge (4-4-2):

Rune A. Jarstein – Omar Elabdellaoui, Tore Reginiussen, Kristoffer Ajer, Birger Meling – Mohamed Elyounoussi, Markus Henriksen, Fredrik Midtsjø, Stefan Johansen – Ola Kamara, Bjørn Maars Johnsen.

(©NTB)