Nytt nederlag for Zucca og Rangers

Med åtte kamper igjen av sesongen har Rangers bare tatt 72 poeng, og det er ti poeng opp til New Jersey Devils, som har den siste «wild card»-plassen. Det ligger dermed an til å bli første sesong hvor New York Rangers ikke når et NHL-sluttspill med Mats Zuccarello på laget.

I torsdagens kamp i Philadelphia var Zuccarello på isen i nærmere 19 minutter og bidro med fire skudd på mål. Ingen av dem gikk imidlertid i nettet, og innsatsen var ikke nok til å redde Rangers fra tap.

Travis Konecny scoret to mål for hjemmelaget i løpet av kampen, mens svenske Jesper Fast satte inn to mål for Rangers. For øvrig scoret Travis Konecny, Jakub Vorácek og Oskar Lindblom for Flyers, mens Mika Zibanejad hadde en scoring for Rangers.

