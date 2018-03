Frisk Asker anker ishockeyforbundets avslag

sport

Det opplyste Nicolay Sørensen til TV 2 lørdag kveld. Han er leder av sportskomiteen i Frisk Asker.

– Vi mener dette er så feil det kan bli. Vi har vel ikke de helt store forhåpningene, men vi må bare gjøre det, for dette er fullstendig feil. Det vil gnage og irritere hvis vi ikke gjør det. Vi har respekt for avgjørelsen, men av og til så er avgjørelsen som blir tatt feil, og da må vi si ifra, sier Sørensen til kanalen.

Han forteller at anken blir sendt inn skriftlig søndag morgen.

Tidligere lørdag besluttet ishockeyforbundet å avslå Frisks protest. Det skjedde under et døgn etter at Storhamar sikret seg retten til å møte Lillehammer i NM-finalen. Hedmarkingene vant 4-1 sammenlagt etter fredagens 3-2-seier. Vinnermålet kom i «sudden death».

Frisk Asker hadde pucken i mål tidligere i forlengningen. Da trodde gjestene at de hadde forlenget semifinaleserien med ytterligere en kamp, men dommerne annullerte scoringen etter å ha sett episoden på video.

– Dommerens avgjørelse

Natt til lørdag opplyste Frisk at klubben hadde lagt inn protest. NIHF behandlet den samme dag og fant ingen grunn til å ta protesten til følge.

– Diskusjonen om pucken treffer hånd/arm/hanske, og om det var med hensikt tilligger dommerens avgjørelse, og er ikke gjenstand for vurdering i etterkant. At man i ettertid tolker bilder som kan være tilgjengelig annerledes enn det dommerne gjorde under kamp og ved videogranskning, er ikke interessant fra et protestperspektiv. Det er dommerens avgjørelse som gjelder, skriver forbundet i en pressemelding lagt ut på Twitter.

Frisk Asker hadde kniven på strupen i den femte semifinalen mot serievinner Storhamar, men ordnet forlengning med et sent 2-2-mål. I fjerde periode fikk også TJ Foster høre nettsus, men etter å ha sett situasjonen på video valgte dommerne å annullere målet.

De mente Foster brukte hansken til å styre pucken i mål.

Kaller det en skandale

– Vi synes avgjørelsen er helt feil, og hvis dommerne skal bruke video så skal de kunne motbevise den avgjørelsen som er tatt på isen. Og med mindre de sitter på andre TV-bilder enn det vi har sett, så mener vi at avgjørelsen som sagt er helt feil og ser på det som en skandale, sa Sørensen til klubbens eget nettsted før protesten ble behandlet og deretter avslått.

Etter å ha entret isen igjen var det Storhamar som fikk det avgjørende målet. Storhamar gikk dermed videre til NM-finale mot Lillehammer, mens Frisk Asker etter alt å dømme må ta ferie.

– Det er trist at dommerne skal gå inn og avgjøre en semifinale på den måten, avsluttet Sørensen,

(©NTB)