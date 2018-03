Kamara hjem for å få behandling

sport

– Vi visste at vi bare hadde ham i den første kampen på samlingen. Da vi fikk forfall, pratet jeg med treneren og det medisinske teamet i Los Angeles Galaxy, og så «dealet» vi slik at han kom og spilte den første kampen, sier landslagssjef Lars Lagerbäck.

Han røper at det egentlig var meningen å vente til junisamlingen med å bruke Kamara, men forfall fra Joshua King og Alexander Sørloth endret det. Kamara krysset ni tidssoner, scoret tre mål i 4-1-seieren over Australia og meldte seg for alvor på i kampen om spissplass på landslaget.

MLS-proffen har en liten irritasjon i kneet og skal få en sprøyte med betennelsesdempende middel.

– Det er ikke noe farlig, men etter behandlingen er han ute et visst antall dager. Vi fikk velge om han skulle gjøre det før samlingen eller nå, sier Lagerbäck, og angrer nok ikke på valget som ble gjort.

Hevet lista

Blant mye som gledet i årets første landskamp trekker han fram spissparet Kamara og Bjørn Maars Johnsen, og da særlig deres defensive jobb.

– Det er ikke alle spisser som tar den jobben, så jeg ville nok ikke regnet med å få se så fantastisk bra innsats. Det gjelder både det taktiske, hvordan de leste spillet og samhandlet. Det var mye deres fortjeneste at det ble mye lettere å spille det forsvarsspillet jeg ønsker, sier han og gjør det klart at lista er lagt for King og Sørloth.

– De må prestere minst på nivå med disse to for å være kvalifisert.

Lørdag formiddag gjennomførte Lagerbäck en 80 minutter lang treningsøkt på Ullevaal. Med var bare spillerne som ikke startet mot Australia. Martin Ødegaard og Iver Fossum, som fikk korte innhopp, var de eneste med spilletid fredag som deltok.

Martin Linnes, som var uaktuell mot Australia på grunn av en kjenning i låret, var ikke med. Jonas Svensson var en av 11 som var i aksjon på landslagsarenaen, men han avbrøt treningen før de andre.

Spørsmålstegn

– Linnes kan vi nesten utelukke for Albania-kampen. Jonas er et spørsmålstegn. Han var med nå, og medisinerne sier det ser bra ut, men vi får ta en siste test søndag og se om han kjenner noe. Det er en mental bit også, for han må selv føle at han ikke risikerer noe, men vi håper han får klarsignal, sier Lagerbäck til NTB.

Han kommer ikke til å innkalle flere enn de 22 som er igjen i troppen.

Etter treningen var Lagerbäck med på en seanse i forbindelse med at VM-trofeet er innom Norge på sin verdensturné ledsaget av Christian Karembeu (fransk VM-vinner i 1998) i forkant av sommerens sluttspill. Målet er at Norge etter hvert skal få være med å spille om slike trofeer igjen.

– Det tror jeg definitivt det er en realistisk sjanse for, svarer Lagerbäck på spørsmål om han tror Norge snart tar seg til sluttspill igjen.

Neste oppgave er kamp i Albania, der svensken skal prøve å pynte på en svak bortestatistikk. Lagerbäck er ubeseiret i sine fem Ullevaal-kamper (3-2-0), men på bortebane er fasit seier over San Marino og tap i de fire øvrige kampene.

