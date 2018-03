Norges U20-VM-kvalifisering ble avlyst etter sikkerhetskaos

sport

Det bekrefter Norges Håndballforbund i en pressemelding lørdag.

– Dette er en meget spesiell situasjon, sier generalsekretær Erik Langerud.

Stridens kjerne var håndballkampen mellom U20-lagene til Serbia og Kosovo. Oppgjøret skulle bli det første registrerte møtet på idrettsbanen landene imellom. Kosovo, en tidligere serbisk provins, erklærte uavhengighet i 2008, men er ikke anerkjent som en egen stat av serberne.

I stedet ble kampen avlyst av Serbias innenriksminister av sikkerhetshensyn fredag, dagen etter at flere demonstranter hadde samlet seg med bluss og flagg utenfor håndballarenaen der oppgjøret skulle spilles.

Det europeiske håndballforbundet (EHF) hadde allerede flyttet kampen fra Kragujevac til Kovilovo, like utenfor Beograd og bestemt at kampen skulle spilles for tomme tribuner, men kampen lot seg likevel ikke gjennomføre, ifølge serbiske myndigheter.

Avlysningen førte til at EHF kastet Serbia ut av Norges gruppe i kvalifiseringen. Senere lørdag ble også de siste gjenværende kampene i kvalifiseringsgruppen stoppet. Grunnen var sikkerhetsmessige vurderinger gjort av den serbiske staten.

Fredagens kamper var kvalifiseringens første. Norges håndballjenter slo Slovakia 32–23 i sin første kamp. Hva som skjer med den siste kampen og resten av kvalifiseringen er uvisst.

Vinneren av kvalifiseringsgruppen skal spille U20-VM i Ungarn i juli.

