Moi & co. møter gammel landslagskamerat

Qaka er oppvokst på Brandbu, dit familien hans kom fra Kosovo da han var to år gammel. Han debuterte på Vålerengas A-lag som 15-åring i 2010, og samme år fikk han sin landslagsdebut for G15 sammen med blant andre Mats Møller Dæhli.

Til sammen har han spilt 36 aldersbestemte landskamper for Norge på lag med spillere som Mohamed Elyounoussi, Iver Fossum og Ole Selnæs, men A-landslagsfotball spiller han for Albania. Debuten fikk han i november i fjor, som innbytter i en 3-2-seier borte mot Tyrkia.

Nå er han i landslagssjef Christian Panuccis tropp som forbereder seg til kamp mot Norge i Elbasan mandag kveld.

Tilbake til røttene

Albania var et land uten landslagssuksess inntil man begynte å lete opp albanskættede talenter i andre land og overtale dem til å spille for gamlelandet. Egil "Drillo" Olsen, som er i Albania som TV 2-kommentator, var blant de første som ble rammet av det da Norges VM-tog i 2013 sporet av med 0-1 hjemme og 1-1 borte mot et kraftig forbedret Albania.

Hjemmetapet var Drillos annet som norsk landslagssjef i en kvalifiseringskamp. Det første var mot Sovjetunionen 22 år tidligere.

To og et halvt år etter Ullevaal-triumfen kvalifiserte Albania seg for første gang til et sluttspill og var EM-deltaker i Frankrike sommeren 2016 mens Norges sluttspilltørke hadde vokst til 16 år. Før mandagens kamp er landene naboer på FIFA-rankingen, med Norge på 57.- og Albania på 58.-plass.

Bred erfaring

Albania-troppen som møter Norge mandag er preget av spillere med EM-sluttspillerfaring (13 stykker) og av spillere med utstrakt erfaring fra andre lands aldersbestemte landslag.

Mest har albanerne støttet seg til utviklingsarbeidet i sveitsisk fotball. Troppen mot Norge omfatter fire spillere som har båret sveitsisk landslagsdrakt (Taulant Xhaka, Arlind Ajeti, Naser Aliji, Berat Djimsiti) og ytterligere noen spillere oppvokst i Sveits.

I troppen er også spillere med aldersbestemte landskamper for Tyskland (Mergim Mavraj), Kroatia (Herdi Prenga), Kosovo (Ylber Ramadani) og Norge (Kamer Qaka).

Qaka ble på NTB-børsen kåret til 1. divisjons beste spiller da Kristiansund i 2016 rykket opp til eliteserien. Sommeren etter forlot han klubben til fordel for rumenske Politehnica Iasi, og der har han stor suksess. Mandag vil han vise hva Norge gikk glipp av.

