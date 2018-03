Positive røntgenbilder for Oftedal 

sport

Det var mot slutten av første omgang mot Kroatia i Nadderud Arena at Oftedal gikk på et gjennombrudd. Landslagskapteinen landet feil og måtte bæres av banen mens hun var oppløst i tårer.

Basert på bildene kunne man frykte en kneskade lik den lagvenninnen Nora Mørk nylig pådro seg, men det var Oftedals ankel som måtte teipes etter sammenstøtet med håndballgulvet.

Oftedal ble kjørt til legevakten før kampslutt. Sent søndag kveld bekreftet også Norges Håndballforbund at det bare er snakk om en kraftig overtråkk.

– Min egen feil

Landslagslege Anne Froholdt opplyser at det ikke er en alvorlig skade, men legger til at det er for tidlig å si når Oftedal er tilbake på banen igjen.

– Det var min egen feil. Jeg hopper inn og lander forkjært. Som regel gjør overtråkk ordentlig vondt, og det gjorde dette også. Men jeg er veldig glad for at røntgenbildene ikke viser mer enn det. Nå tar jeg det som det kommer dag for dag, så ser vi hva som skjer videre, sier Oftedal i en pressemelding lagt ut på håndballforbundets nettsider.

Nora Mørk satt på tribunen og fikk med seg klubbvenninnens overtråkk. Begge spiller for ungarske Györ.

– Man får jo litt hjertet i halsen når man ser slikt. Klubben trenger ikke flere skader nå. Vi skal spille «final four» i ligaen og kvartfinaler i mesterligaen. Jeg håper og tror at Stine er heldig nå, sa Mørk til TV 2.

Klar for EM

Selv er Mørk satt på sidelinjen i flere måneder framover. Hun ble kneskadd i en mesterligakamp i februar.

Norge trøblet i innledningen i Nadderud Arena og ledet kun 13-12 til pause søndag. Uten Oftedal tok de norske håndballjentene over initiativet, og til slutt ble Kroatia slått med 33-27.

Norge sikret dermed EM-billett to kamper før slutt i kvalifiseringen.

(©NTB)