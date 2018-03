Nederland nedsablet Ronaldo og Portugal

sport

De portugisiske europamesterne viste at de har en vei å gå for å finne VM-formen. Nederland ledet 3-0 allerede etter første omgang i kampen som ble spilt i sveitsiske Genève.

Memphis Depay ordnet 1-0 til Nederland etter 12 minutter, før Ryan Babel la på til 2-0 i det 32. minutt. Liverpools Virgil van Dijk økte ledelsen til 3-0 like før pause.

Portugal klarte ikke pynte på resultatet, og fikk en enda tøffere oppgave da forsvarsspiller Joao Cancelo fikk sitt andre gule kort etter 62 minutter.

Ronald Koeman fikk sin første seier som Nederlands landslagssjef på andre forsøk. England ble for sterke og vant 1-0 i hans debut fredag. Koeman tok over etter at Nederland mislyktes i VM-kvalifiseringen.

Cristiano Ronaldo scoret to mål på overtid da Portugal vant 2-1 over Mohamed Salah-inspirerte Egypt fredag. Salah sendte Egypt i ledelsen, men Ronaldo ordnet seier.

