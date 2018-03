Rodgers smigret over å bli koblet til Arsenal-jobben

sport

Det er mange rykter rundt hva som skjer i Arsenal etter sesongen. Mange tror Wengers tid da vil være omme etter godt over 21 år som Gunners-sjef. Det til tross for at franskmannens kontrakt ikke løper ut før sommeren 2019.

Senest i helgen ble Thomas Tuchel sterkt koblet til managerjobben. Tyskeren har tidligere trent Borussia Dortmund. Men også Brendan Rodgers blir nevnt på ryktebørsen.

Nordiren holdt på å lede Liverpool til Premier League-tittelen i 2014, men fikk til slutt sparken halvannet år senere. Nå nyter han gode dager i den skotske giganten Celtic.

– Det er hyggelig at folk mener jeg kan være manager i en klubb av et slikt kaliber, sier Rodgers til Daily Mail når han blir spurt om å kommentere Arsenal-ryktene.

45-åringen legger rask til at han ikke har noe hastverk med å komme tilbake til engelsk fotball.

– Hvis du er fornøyd, er det til sjuende og sist det viktigste. Penger er irrelevant. Du kan ha X antall pund inn på bankkontoen hver måned, men det betyr ikke noe om du ikke er fornøyd og ikke liker det du driver med.

– Jeg elsker Premier League, men der faller managere som fluer.

Rodgers tok Celtic til alle hjemlige titler forrige sesong. Han har også tatt klubben til mesterligaen på to av to forsøk. Det var noe Ronny Deila aldri klarte i sin tid i Glasgow.

– Akkurat nå har jeg drømmejobben. Som en fyr fra Nord-Irland som var supporter av Celtic som liten, er dette en drøm, sier Rodgers.

(©NTB)