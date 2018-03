Hareide: – Vi ser skarpere ut enn i fjor

sport

Privatlandskampen i Aalborg ble den 13. strake kampen der mannskapet til Åge Hareide kunne gå av banen uten å ha tapt. Det er solid statistikk.

– Vi er bedre enn på samme tidspunkt i fjor. Vi er bedre som lag, og vi er bedre offensivt og defensivt. Hvis vi ikke hadde gjort så mange endringer i lagoppstillingen fra kamp til kamp, ville vi vært enda bedre, sa nordmannen etter tirsdagens kamp.

Han var fornøyd med utbyttet.

– Vi møtte sannsynligvis det beste laget vi har møtt på de to årene jeg har vært landslagssjef. Ut fra det er jeg godt fornøyd med både offensiven og defensiven, sa Hareide.

Danskene hadde sjanser nok til å sprekke nullen i det som var den siste kampen før landslagssjef Hareide skal ta ut troppen til sommerens VM-sluttspill i Russland.

Sørlig Italia-proffen Andreas Cornelius kom til flere gode sjanser, men effektiviteten var ikke god nok. Et kvarter før full tid hamret Ajax-veteranen Lasse Schöne ballen i stolpen på et frispark.

Kort tid før kampstart ble det for øvrig opplyst at måltyven Nicolai Jørgensen likevel ikke skulle starte kampen for Danmark. Dermed fikk Rosenborg-spiss Nicklas Bendtner sin andre mulighet fra start under Åge Hareide.

RBK-profilen klarte ikke sette sitt preg på kampen.

Manchester United-spiller Alexis Sánchez var et uromoment for det danske forsvaret, men Chile slet likevel med å spille seg til klare sjanser.

