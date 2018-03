Koke: – Nesten umulig å stoppe Messi

sport

Messi satt på benken gjennom hele Argentinas 2-0-seier over Italia i Manchester fredag. Han sto over på grunn av lårtrøbbel, men Barcelonas superstjerne er meldt klar til oppgjøret mot Spania på Atléticos hjemmebane i Madrid.

Koke vet hva han snakker om når han mener det nesten er umulig å stoppe Messi på en fotballbane. 26-åringen har møtt argentineren gjentatte ganger i La Liga.

– For meg er han verdens beste. Når du spiller mot ham, må du håpe på at han ikke har sin beste dag. Det er veldig vanskelig å stoppe ham. Du må avlegge mange meter og alltid hjelpe til i forsvar, sier han til Marca.

– Du vet at han kommer til å gjøre noe, du ser det og du forbereder deg på det, men han klarer det likevel. Han kan også plutselig komme opp med noe helt uforutsett, for han er veldig kreativ.

Avhengig

Argentina fikk kritikk selv om det ble seier over Italia sist. Mange mente prestasjonen ikke var bra. Kritikerne føler landslagssjef Jorge Sampaoli har gjort laget altfor avhengig av Messi, men Koke mener det er forståelig at det blir slik.

– Alle ser etter Messi på banen, enten han spiller for Barcelona eller landslaget. Han avgjør kamper med et mål eller en pasning. Når du ser ham på TV, virker det som han plutselig skifter gir. Har du en slik spiller i laget ditt, er det normalt at du lar spillet gå gjennom ham.

Argentina møter Island, Kroatia og Argentina i gruppespillet i sommerens VM.

Engasjerer igjen

Koke spilte samtlige minutter i Spanias 1-1-kamp borte mot Tyskland fredag. Han tror spanjoler flest har fått troen tilbake etter to skuffende mesterskap på rad. Spania røk ut i gruppespillet i 2014-VM, mens det ble exit i åttedelsfinalen i EM i 2016.

– Begeistringen rundt landslaget ble litt borte, men vi er i ferd med å rette på det. Folk er blitt mer engasjerte igjen, mener Koke.

I VM skal Spania møte europamester og nabo Portugal allerede i første gruppekamp. Deretter er det oppgjør mot Iran og Marokko.

(©NTB)