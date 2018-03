Mer moro for Meling

sport

– Det er gøy å spille kamper og vinne. Det tar vi med oss. Alle vet hva som skal gjøres og legger ned de meterne som kreves, sa han til NTB etter 1-0-seieren i Albania.

Han fikk sin landslagsdebut i San Marino i fjor høst og har spilt hvert minutt siden.

Meling er ikke den som gjør mest av seg utenfor banen og ikke den mest omsvermede på pressemøtene, men snart kan man bli nødt til å gi ham oppmerksomhet.

Nesten

– Sååå nær, sa han da NTB stoppet ham rett før han greide å snike seg gjennom intervjusonen uten et spørsmål etter mandagens kamp.

Han var mest opptatt av å skryte av andre etter å ha gjort nok en god defensiv jobb og vært med mye framover fra sin backplass.

– Vi har to spisser på topp som springer «ræven» av seg og sørger for at Albania ikke får noen enkle oppspill. Det gjør det lett for oss bak, sa han.

– Spissene må legge ned noen meter for å få til det. Albania får aldri slå opp upresset, og det gir oss gode arbeidsforhold.

Den jobben forplantet seg gjennom laget, og Albania hadde ikke hyggelige arbeidsbetingelser i sin hjemmekamp.

Balkan

– De hadde vel noen sjanser på dødball, ellers hadde de knapt skudd på mål. Det er noe å ta med seg fra en bortekamp. Det er aldri lett å spille borte på Balkan, sa Meling.

Norge tok sin første seier på Balkan siden Bosnia-Hercegovina ble slått i 2007.

Meling og Markus Henriksen er de eneste som har spilt fra start i Norges seks siste landskamper, men sistnevnte ble byttet ut åtte minutter før slutt mot Nord-Irland i fjor høst. Dermed topper Meling lista.

Alt tyder på at det vil bli mer landslagsmoro for rogalendingen, selv om hans rival om venstrebackplassen Haitam Aleesami har vært uaktuell til de seks siste kampene.

