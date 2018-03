Australia utestenger tre stjernespillere etter cricketjuks

sport

I tillegg er lagkamerat Cameron Bancroft utelukket i ni måneder. Det bekreftet Australias cricketforbund (CA) onsdag.

– Dette er strenge straffer. Håpet er at spillerne kan komme tilbake etter utestengelsen og ta del i spillet de elsker, sier CAs styreleder David Peever.

Skandalen i helgen har rystet cricketsporten og skapt overskrifter over hele verden. Smith har innrømmet å være hjernen bak det som foregikk i den tredje testkampen mot Sør-Afrika lørdag.

TV-bilder viste at Bancroft tok opp en gul teiplignende gjenstand fra lomma for å «pusse» på ballen og manipulere den. Dette kalles «ball tampering» og er brudd på reglene.

Dette gjorde han for å gjøre ballens overflate ujevn, som igjen gjør det lettere å få ballen til å bevege seg ujevnt i lufta.

Utestengt også i India

Smith, som sa at det var spillerne og ledergruppen som sto bak juksforsøket, hadde allerede før onsdagens utestengelse sagt fra seg kapteinsvervet på landslaget. Det samme gjorde Warner som Australias visekaptein.

Trener Darren Lehmann skal ifølge kapteinene ikke ha vært involvert i skandalen og er foreløpig ikke rammet.

Det er ikke bare på landslaget at Smith og Warner er ute i kulda. Den indiske ligaen opplyste onsdag at duoen ikke får ta del i årets turnering. Smith og Warner har kontrakt med henholdsvis Rajasthan Royals og Sunrisers Hyderabad.

Ikke nådig

CA-sjef James Sutherland har beklaget til alle crickettilhengere i Australia.

– Denne oppførselen setter spørsmålstegn ved integriteten til laget og australsk cricket, sa Sutherland i helgen.

Cricket regnes som nasjonalsporten i Australia, og mediene i landet var ikke nådig med Smith i mandagens oppslag.

På forsiden av avisen The Australian sto det «Smiths skam». I avisen ble det også tatt til orde for Sutherlands avgang, som «har gjort lite for å endre den råtne kulturen i sporten på høyeste nivå».

– Jukset har skadet australsk cricket fra hjelm til støvel, sto det i avisens leder.

(©NTB)