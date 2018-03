City-stjerne endte Tysklands lange rekke uten tap

sport

Privatlandskampen i den tyske hovedstaden ble avgjort åtte minutter før pause. Da pannebrasket Jesus ballen i mål bak Tyskland-keeper Kevin Trapp etter et strålende innlegg fra Premier League-kollega Willian.

Minuttet tidligere hadde City-spilleren misbrukt en gedigen sjanse til å sende Brasil i ledelsen.

De 72.717 tilskuere på Olympiastadion fikk se hjemmelaget gå på et ytterst sjeldent tap. Tyskland har kun én gang tidligere spilt 23 kamper uten å tape. Tirsdag kunne rekorden blitt tangert, men slik gikk det ikke. Tapet var tyskerens første siden semifinaleexiten i EM i 2016.

– Det er det negative som dominerer for oss i dag. Vi fikk tydelig se at vi ikke er så gode som noen vil ha det til. Dette var åpenbart for svakt levert, sa midtbanespiller Toni Kroos etter kampslutt.

– Vi klarte ikke score på sjansene våre, sa keeper Trapp.

Revansj

Tyskland og Brasil innehar i øyeblikket de to øverste plassene på FIFA-rankingen. Tirsdagens seier ga Brasil en liten revansj for det ydmykende 1-7-tapet for tyskerne i semifinalen under VM-sluttspillet på hjemmebane i 2014.

– Denne drakten fortjener litt mer respekt. Det er grunnen til at jeg er svært glad for denne seieren. Vi vant mot en mektig motstander. Dette handlet om ære etter alt som er blitt skrevet og sagt, sa Brasils stopperstjerne Thiago Silva.

– Mediene har skrevet mye om dette (1-7-tapet), men realiteten er at vi er ferdig med det. Vi spilte bra her og vant. Vi spilte ikke med sinne eller hat. Du kan ikke spille bra med slike følelser. Så vi prøvde ikke å gjenreise tapt ære. Alt handlet om å gjøre en god prestasjon, sa Brasils landslagssjef Tite, som tok over jobben for to år siden.

Tre av spillerne i tirsdagens brasilianske lagoppstilling – Marcelo, Paulinho og Fernandinho – spilte også den nevnte VM-kampen for fire år siden.

– Spillet fløt ikke

Tyskland endte den gang opp med å bli verdensmestere. Mannskapet til Joachim Löw er favoritter til å gjenta den bedriften i Russland til sommeren.

Löw gjorde tirsdag sju forandringer på laget som spilte 1-1 mot Spania sist fredag. Midtstopper Jerome Boateng var for første gang tysk kaptein.

– Dette var ikke en god kamp av oss. Spillet fløt ikke i det hele tatt. Selvsagt kan laget og enkeltspillerne gjøre det bedre, men du kunne se at endringene hadde en effekt. Vi gjorde altfor mange enkle feil. I tillegg hadde vi en del unge spillere utpå der, så det var ikke enkelt, sa Löw etter tapet.

