Dansk avis: Bodø/Glimt blar opp millionbeløp for midtbanespiller

Trolig blir overgangen bekreftet fredag. Det skriver både BT og Avisa Nordland.

Zinckernagel ankom Bodø onsdag. 23-åringen har de to siste sesongene spilt for Sønderjyske. Danskens overgangen til norsk fotball blir god butikk for superligaklubben.

BT har kilder på at Bodø/Glimt punger ut 200.000 euro for den offensive midtbanespilleren. Det tilsvarer litt over 1,9 millioner kroner. Sønderjyske hentet Zinckernagel billig fra FC Helsingør i 2016.

– Vi har gitt Philip lov til å se etter muligheter i utlandet. Philip har over tid gitt uttrykk for at han vil prøve seg i utlandet, så vi har jobbet etter den planen. Nå har muligheten kommet, så får vi se om alt faller på plass, sier Sønderjyskes sportssjef Hans Jørgen Haysen til BT.

Bodø/Glimt er tilbake i Eliteserien etter en sesong i 1. divisjon.

