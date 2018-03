Fransk avis: UCI avviser Froomes forklaring

sport

Briten avga i september i fjor en dopingprøve med altfor høye verdier av astmamedisinen salbutamol. Det skjedde under Vuelta a España. Stoffet er ikke ulovlig i seg selv, men en syklist kan ikke ha en konsentrasjon på mer enn 1000 nanogram per milliliter i kroppen. Froome hadde det dobbelte.

Sky-stjernen har gjennom hele saken bedyret sin uskyld. Men ifølge avisen Le Monde har han ikke klart å overbevise UCI om hvorfor grenseverdien var overskredet. Nå som saken går videre til CAS, risikerer den firedobbelte Tour de France-vinneren å bli utestengt.

Sykkelhistorien har flere eksempler på ryttere som har fått karantene på grunn av et for stort innhold av salbutamol i kroppen.

Det er uklart når saken vil være ferdigbehandlet i CAS. Tidligere har UCI-president David Lappartient uttalt at det er usannsynlig at det kommer en løsning før starten på Giro d'Italia. Han håper en avklaring foreligger før Tour de France.

– Kan du forestille deg at han stiller opp i Tour de France uten at det er truffet en beslutning? Det vil være vanskelig også for ham, sa Lappartient til Cyclingnews nylig.

Til tross for dopingsaken har Froome syklet ritt i år. Han har pekt ut nettopp Giroen og Touren som sine to største mål for sesongen.

