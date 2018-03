Fulham stormer videre etter Johansen-scoring

sport

Vardø-gutten fant nettmaskene etter 66 minutters spill på Carrow Road. Han pirket inn ballen på en returball fra Norwich-keeper Angus Gunn, som i forkant hadde slått unna et hodestøt fra Aleksandar Mitrovic.

Bare fire minutter senere doblet Tom Cairney til 2-0.

Med trepoengeren lever fortsatt Fulhams håp om direkte opprykk til Premier League. Laget er sju poeng bak tabelltoer Cardiff i mesterskapsserien. Klarer ikke Fulham å tette luken, vil londonerne være en av favorittene i opprykkskvalifiseringen.

Knallform

Johansen og co. er ubeseiret i hele 17 strake ligakamper. Fasiten viser 13 seirer og fire uavgjorte, og forrige tap kom helt tilbake i midten av desember. Fotballen manager Slavisa Jokanovic har innført i Fulham imponerer mange.

I den ubeseirede perioden har Craven Cottage-klubben slått alle de andre lagene i topp seks. Til tross for den knallsterke formen blir det tøft å ta igjen Cardiff. Waliserne tok sin åttende strake seier med 3-1 hjemme mot Burton fredag. Martin Samuelsen ble sittende på benken for gjestene, som ligger nest sist på tabellen.

– Vi har troen på at vi kan klare å ta dem igjen i innspurten, men det er ikke opp til oss. Cardiff er solide dem også, men nå får de den der rekka vi har møtt med gode lag som Aston Villa, Wolverhampton, Sheffield United og Derby. Vi kan bare vinne våre kamper, og vinner vi to og de taper to, er vi der oppe. De føler nok litt press der de ligger, sa Johansen under landslagspausen.

Tilbake

Alexander Tettey var for øvrig tilbake for Norwich fredag. For to uker siden ble han fraktet av banen på båre med en tilsynelatende alvorlig fotskade.

Norwich-manager Daniel Farke fryktet det var en karrieretruede skade, men heldigvis slapp Tettey unna med skrekken og gikk kun glipp av én ligakamp.

31-åringen ble byttet ut etter 77 minutter i fredagens oppgjør.

