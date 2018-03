Bayern-fest da Dortmund ble knust

sport

Seieren betyr at laget har 17 poengs luke til Schalke med seks kamper igjen å spille. Hadde det ikke vært for Schalkes 2-0-seier over Freiburg tidligere lørdag, ville gullet allerede vært i boks.

Robert Lewandowski scoret det første av sine tre mål allerede i det 5. minutt. James Rodríguez og Thomas Müller punkterte kampen før første omgang var halvspilt, og ved pause sto det 5-0.

Lewandowski og Franck Ribéry sørget for det med mål rett før halvtidssignalet. Lewandowski fullførte sitt hattrick rett før slutt.

Klubbformann Karlheinz Rummenigge forsikret tilhengerne om at Lewandowski skal spille for klubben også neste sesong, tross angivelig sterk interesse fra Real Madrid. Han sa også at en ny trener vil bli presentert innen utgangen av april.

– Vi vil ha en tysktalende trener. Vi har vært i samtaler med flere, sa Rummenigge. Han bekreftet at Thomas Tuchel er uaktuell som Jupp Heynckes' etterfølger.

– Vi snakket med ham, men han sa at han har signert for en annen klubb, sa Rummenigge om Tuchel, som er linket med Paris Saint-Germain og Arsenal.

Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig) og Julian Nagelsmann (Hoffenheim) er andre aktuelle navn for Bayern, ifølge ryktebørsen.

Nordtveit-opptur

Håvard Nordtveit spilte den siste halvtimen og fikk være med å feire tre mål da Hoffenheim knuste Köln 6-0 lørdag.

Nordtveit har fått svært begrenset spilletid i klubblaget de siste månedene, men sa til NTB under landslagssamlingen nylig at han følte at han ikke var langt unna mer tillit. Lørdag kom han inn for Benjamin Hübner på stillingen 3-0 i det 60. minutt.

Da hadde Serge Gnabry (2) og Mark Uth allerede gitt vertene en klar ledelse. Med Nordtveit på banen ble det nye scoringer ved Lukas Rupp, Uth og Steven Zuber.

Dermed kunne Hoffenheim feire sin største seier i Bundesliga noensinne. Uth, som er født i Köln, herjet med fødebyens menn og noterte to assist i tillegg til sine to mål.

Hoffenheim henger med i kampen om europacupspill og ligger på 7.-plass. Köln er nestjumbo med fem poeng opp til kvalifiseringsplass og har bare Hamburg (1-1 borte mot Stuttgart) bak seg.

Utsatte gullfesten

Schalke knuste Bayern Münchens håp om å sikre seriegullet allerede påskeaften da Freiburg ble slått 2-0. Daniel Caligiuri (straffe) og Guido Burgstaller scoret målene i 2. omgang da laget tok sin sjette strake seier.

Mellom de to målene pådro gjestenes Nils Petersen seg sitt annet gule kort og ble utvist.

Iver Fossum ble sittende på benken da Hannover tapte 2-3 hjemme mot fjerdeplasserte RB Leipzig. Svenske Emil Forsberg brøt fire måneders måltørke da han scoret for gjestene.

Willi Orban og Yussuf Poulsen scoret også for RB Leipzig.

(©NTB)