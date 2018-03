King-mål da Bournemouth berget poeng

sport

Den norske landslagsspissen har slitt med en nakkeskade den siste tiden, men har like fullt vist solid form på klubblaget. To scoringer og én målgivende pasning er fasiten på de fire siste kampene.

Lørdagens scoring kom på straffespark to minutter før pause. Da pekte dommer Andrew Madley på krittmerket etter at Watford-forsvarer José Holebas på unødvendig vis slo ballen unna med hånden. Sekunder tidligere hadde hjemmelagets sisteskanse Orestis Karnezis gjort en kjemperedning.

King hamret ballen ned i venstre hjørne og står nå med fem ligamål denne sesongen.

Det så lenge ut til å hjelpe fint lite for gjestene. Kiko Fermenia og Roberto Pereyra scoret hver sin gang og sørget for at Watford ledet 2-1 i det lengste. På overtid utlignet imidlertid spissveteranen Jermain Defoe og sørget for ett poeng til hvert av lagene.

Tiendeplass i Premier League er nå fasiten for Bournemouth. Faren for nedrykk begynner dermed å synes svært liten.

Watford er på sin side på plassen bak, og har ni poeng ned til lagene under streken. Dermed er heller ikke nedrykksfaren spesielt stor der i gården.

