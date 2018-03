Myrhol hjalp Skjern til mesterligasjokk

sport

Den danske klubben hadde sju mål å gå på etter sin hjemmekamp. Da gjorde det ingenting at returkampen i Ungarn ble tapt 29-34. Skjern er i mesterligakvartfinale for første gang.

– Dette er et enormt øyeblikk for den lille klubben vår, sa Myrhol til NTB, mens trener Ole Nørgaard brukte enda større ord.

– Det føles som om vi har vunnet hele mesterligaen. Vi er overveldet av glede, sa han til Ritzau.

– Det er i strid med naturlovene at vi slår et lag som Veszprém over to kamper.

Verdens beste

Anders Eggert Magnussen var toppscorer for Skjern med sju mål. Myrhol scoret på fire av fem avslutninger og bidro til at hjemmelaget ikke slapp for langt foran.

– Vi slapp dem aldri lenger foran enn fire mål før helt til slutt, og dermed hindret vi at hele hallen eksploderte, sa Myrhol til NTB.

– Dette er sannsynligvis verdens beste håndballpublikum, og de applauderte oss av banen etterpå.

Myrhol fikk også sin egen spesielle hyllest. Han har tidligere i karrieren spilt for Veszprém.

Kent Robin Tønnessen scoret fem ganger for hjemmelaget, men det holdt ikke til avansement for Veszprém, som har tatt seg til finalehelgen de fire siste sesongene.

Kokte

Det kokte i en fullsatt arena i Veszprém, men Skjern lot seg ikke bringe ut av fatning og slapp aldri hjemmelaget farlig langt foran i målprotokollen. Ved pause sto det 16-13.

– På forhånd var vi litt usikre på dommerne, men de var fantastisk gode. Dette er klubbens største øyeblikk, sa Myrhol.

Myrhol misset med sitt første skudd, men traff med de fire siste. Han scoret gjestenes siste mål da han reduserte til 29-32. Tønnessen og Renato Sulic scoret kampens siste mål, men Skjerns avansement var ikke i alvorlig fare.

Motstander i kvartfinalen blir franske Nantes (med Espen Lie Hansen) eller hviterussiske Brest. Nantes har åtte måls ledelse før søndagens returkamp på hjemmebane.

