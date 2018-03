PSGs ville cuprekke fortsetter

sport

Kylian Mbappé herjet med Monaco-forsvaret og var kanskje den viktigste spilleren selv om han ikke scoret selv.

Allerede etter fire minutter ble han felt av Kamil Glik. Etter langvarige studier av videobildene fikk Cavani ta straffespark, og dermed sto det 1-0. Det var uruguayanerens 34. mål for sesongen.

Monaco slo tilbake og kom til en stor sjanse ved Youri Tielemans, men i stedet doblet PSG ledelsen i det 21. minutt da Mbappé spilte Angel Di Maria gjennom på vakkert vis. Argentineren overlistet keeper Danijel Subasic og scoret i sin tredje ligacupfinale på rad.

Misser

Rony Lopes misset alene med PSG-keeper Kevin Trapp da han kunne ha skapt ny spenning. I motsatt ende av banen misset Cavani stygt da Mbappé serverte ham på åpent mål.

Trapp så svak ut da han slapp en nikk fra Radamel Falcao i nettet, men målet ble annullert for offside. Lopes var også nær scoring for Monaco tidlig i annen omgang, men skuddet sneiet tverrliggeren og spratt over.

Åtte finalemål

Mbappé hadde noen store sjanser for PSG, men nøyde seg med en ny assist da Cavani fastsatte resultatet fem minutter før slutt. Spissen har nå scoret åtte mål i ligacupfinaler, etter at han var tomålsscorer også i 2014, 2015 og 2017.

Paris Saint-Germain er ubeseiret i fantastiske 40 hjemlige cupkamper (cup og ligacup). Forrige tap var mot Montpellier i den franske cupen i januar 2014.

