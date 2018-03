Stephens vant Miami Open

sport

I en grunnlinjeduell mellom spillere som i fjor vant hver sin Grand Slam-turnering seiret hjemmefavoritten 7-6 (7-5), 6-1.

Stephens er fra Sør-Florida og bor i Fort Lauderdale noen mil fra tennisanlegget i Key Biscayne, der turneringen avvikles for siste gang. Fra neste år skal den arrangeres på NFL-laget Miami Dolphins' anlegg.

13.-seedede Stephens avgjorde finalen med sin defensive styrke. 25-åringen forlenget ballvekslingene helt til Ostapenko gjorde feil. Den 20-årige latvieren hadde overtak på 25-6 i rene vinnerslag, men hun gjorde 48 hele feilslag mot vinnerens 21.

Topp ti

Stephens var sensasjonell vinner av US Open i fjor høst, men siden måtte hun tåle en langvarig formsvikt med tap i sine neste åtte kamper, to av dem i 2018. Den tunge tiden tok slutt i Key Biscayne.

– Jeg visste at om jeg fulgte planen så ville det løsne etter hvert, men jeg ventet ikke å vinne tittelen her. Jeg ville bare sørge for å få spillet mitt til å fungere igjen, sa Stephens.

I finaler er hun fortsatt ubeseiret. Den sjette finalen ga henne den sjette tittelen.

Seieren gjør også at amerikaneren har slått seg inn i topp ti på verdensrankingen for første gang. Hun klatrer til 9.-plass.

Kvinnefinalen ble utkjempet nesten utelukkende fra grunnlinjen, og kvaliteten på spillet var ujevn.

Brudd

Finalistene utvekslet brudd i fire game i første sett, og Stephens ble brutt ytterligere to ganger da hun servet for settet.

Stephens holdt på å gi fra seg 6-2-ledelse i tiebreak, men så slo Ostapenko en enkel backhand i nettet, og Roland-Garros-mesteren lot til å miste troen på seier. Stephens vant kampens seks siste game.

I mennenes finale jager John Isner søndag sin største tittel i karrieren når han møter tyske Alexander Zverev. Greier han det, vil USA for første gang siden 2004 ha vunnet begge klasser i Miami Open.

