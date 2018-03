Viktig seier for Nylands Ingolstadt

sport

Ingolstadt klatret med seieren til fjerdeplass på tabellen. Fire poeng skiller opp til Holstein Kiel på plassen som gir kvalifiseringsspill til den tyske toppserien. Samtidig har flere av klubbene foran og bak Ingolstadt én kamp til gode på Nyland og lagkameratene.

I lørdagens kamp så nordmannen lenge ut til å holde nullen, men ti minutter før slutt scoret Maximilian Thiel for hjemmelaget Heidenheim. Det betydde lite for sluttresultatet. Scoringer av Almog Cohen og Robert Leipertz tidligere i omgangen sørget for tre poeng til gjestene.

Ruben Yttergård Jenssen og Kaiserslautern kjemper en intens kamp for å unngå nedrykk. Laget er jumbo på tabellen, selv etter lørdagens 4-1-seier borte mot Duisburg. Osayamen Osawe ble dagens mann for gjestene med tre scoringer.

Yttergård Jenssen kom inn som innbytter ved pause. Da ledet Kaiserslautern 1-0. Med seieren har klubben fem poeng opp til Greuther Fürth på trygg grunn.

