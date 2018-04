Cardiffs poengtap styrket Johansens håp om direkte opprykk

sport

På overtid berget Anthony Pilkington det som kan vise seg å være et svært viktig Cardiff-poeng i serieinnspurten.

Leon Clarke så lenge ut til å bli oppgjørets eneste målscorer. Han ga Sheffield United ledelsen etter 28 minutter. Mot spillets gang satte han ballen i nettet via gjestenes Bruno Manga.

Med uavgjortresultatet stoppet tabelltoer Cardiffs seiersrekke på åtte kamper i den engelske mesterskapsserien. Det styrket Fulhams håp om å rykke rett opp og slippe en tøff opprykkskvalifisering.

Stefan Johansens lag er åtte poeng bak Cardiff når begge lag har sju kamper igjen. Fulham er i kanonform om dagen. London-klubben har gått 17 straker ligakamper ubeseiret. Forrige tap kom i midten av desember.

Har troen

I denne perioden har Fulham møtt mange av de øvrige topplagene, mens Cardiff har en vrien innspurt. Waliserne tar imot ligaleder Wolverhampton til storoppgjør fredag, og deretter er det bortekamp mot opprykksjagende Aston Villa.

– Vi har troen på at vi kan klare å ta dem igjen i innspurten, men det er ikke opp til oss. Cardiff er solide de også, men nå får de den der rekka vi har møtt med gode lag som Aston Villa, Wolverhampton, Sheffield United og Derby. Vi kan bare vinne våre kamper, og vinner vi to og de taper to, er vi der oppe. De føler nok litt press der de ligger, sa Johansen under landslagspausen.

Fulham får Leeds på besøk tirsdag kveld.

Sunderland ser ut til å rykke ned to divisjoner på et år. Mandag ble det 1-3-tap hjemme for Sheffield Wednesday. Dermed er laget fra Nordøst-England fem poeng unna sikker plass med én kamp mer enn Birmingham, som er siste lag over streken.

Sunderland havnet som jumbo i Premier League forrige sesong, men det ser ut som fallet skal bli enda verre. Klubben har seks kamper på seg for å redde seg unna nedrykk.

Etterlengtet

Middlesbrough kjemper om en plass i opprykkssluttspillet, men kastet bort to viktige poeng mot bunnlaget Burton. Det ble 1-1 mandag. Martin Samuelsen var ubenyttet reserve for tabelljumboen.

Alexander Tettey var ubenyttet reserve for Norwich i 1-4-tapet borte mot Queens Park Rangers.

Et frispark fra Tom Lawrence ga Derby en etterlengtet seier med 1-0 over Preston. Derby er på 5.-plass, men åtte kamper uten seier truet med å koste laget dyrt i opprykksjakten.

– En veldig viktig seier. Vi trengte dette, sa Derby-manager Gary Rowett. Derby er to poeng foran Middlesbrough, som i øyeblikket er på siste plass som gir plass i opprykkssluttspillet.

(©NTB)