Gavmilde Glimt snublet mot Haugesund

Brede Moe headet inn et selvmål til 0-1 etter 20 minutters spill. Frederik Gytkjær løftet ballen inn i feltet fra venstresiden. Moe fikk lite press på seg, men ga likevel gjestene ledelsen.

På tribunen var mange småiltre Glimt-fans. De likte ikke det de så ute på banen der Haugesund var best i mye. Hjemmelaget ropte også på straffe etter 26 minutter. Da gikk Fredrik André Bjørkan i bakken innenfor 16-meteren, men dommeren vinket spillet videre.

Tabbe

Stemningen blant hjemmetilskuerne skulle synke ytterligere kloss inn mot pause. Et langt 5-metersutspill fra Haugesund-keeper Per Kristian Bråtveit viste seg å bli til målgivende pasning.

Glimt-forsvarer Emil Jonassen så ut til å ha kontroll, men det var et synsbedrag. Babajide David Akintola snappet opp et fryktelig dårlig tilbakespill, satte fart og skjøt i keeper. Returen slo tilbake i Akintola og gikk inn til 0-2.

Snaut ti minutter før slutt la så Gytkjær på til 0-3 i det som ble en blytung påskeavslutning for Glimt.

– Det var en forferdelig første omgang, hvor vi slapp inn to drittmål. Vi hevet oss i annen omgang. Jeg burde satt et par, men vi fikk et drittmål til imot. Da blir det sånn, sa Kristian Fardal Opseth til Eurosport.

Vrient

Haugesund vant for annen gang på utebane denne sesongen.

– Det var en solid bortekamp. Første 20 minuttene av annen omgang ble vi presset litt, men så fikk vi sjanser, og jeg burde vel hatt et mål jeg og, sa Christian Grindheim til Eurosport.

I serieåpningen ble det 2-1 over Odd i Skien. Haugesunderne prøver seg hjemme søndag. Da kommer Sarpsborg på besøk.

Bodø/Glimt tar turen til Telemark og solide Odd samme dag. Bodø-laget kan fort gå på sitt tredje strake nederlag. Glimt slo Lillestrøm 3-1 i premieren, men har ikke tatt poeng siden.

