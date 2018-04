Kristiansund snudde til seier mot LSK

sport

Erling Knudtzon scoret 0-1-målet. Det kom litt mot spillets gang. Aleksander Melgalvis åpnet KBK-forsvaret i forkant av scoringen. Han spilte Simen Rafn gjennom på LSKs høyreside. Knudtzon headet så innlegget fra Rafn kontant i mål.

Stian Aasmundsen utlignet til 1-1 i det 51. minutt. Han skrudde et frispark fra hjørnet av 16-meteren over muren og inn i LSK-målet.

Det var et pent mål av midtbanemannen. Han kom til KBK fra Jönköping Södra før denne sesongen.

Ny keeper

Lillestrøm-trener Arne Erlandsen mente keeper Matvei Igonen, som debuterte etter at Marko Maric spilte seg ut av oppstillingen med tabber mot Sarpsborg 08, burde kommunisert bedre med muren.

– Vi er ikke gode nok i de avgjørende fasene og gir bort scoringer. Det går ikke på dette nivået. Vi må opp på et langt høyere nivå, sa Erlandsen til Eurosport.

– Det var et godt slått frispark. Det er mulig å ta den, men han sa til oss at vi sto feil i muren. Det er ikke et keeperproblem. Det blir for enkelt å skylde på det, fordi det er så mye annet som vi gjør galt i dag. Det blir for lett, sa målscorer Knudtzon til Eurosport.

Kristiansund storspilte da laget kontret inn 2-1. Liridon Kalludra sto bak den målgivende pasningen før Torgil Gjertsen scoret. Skuddet gikk inn oppe i nettaket.

Ute

Fem minutter tidligere fikk LSK annullert en scoring for offside. Thomas Lehne Olsen var litt for langt framme da Frode Kippe headet ballen mot KBK-målet.

LSK flyttet opp mange spillere i annen halvdel av 2. omgang, og det ga to-tre gode muligheter.

Kristiansund har spissen Benjamin Stokke ute med en leddbåndsskade. Han kan være tilbake i spill om et par ukers tid. Mandag var han i perioder savnet framme i KBK-angrepet.

Lillestrøm fortsetter Eliteserien med hjemmekamp mot Start. Den går mandag.

Kristiansund har skaffet seg fire poeng på tre kamper så langt, og i neste runde søndag venter en vrien bortekamp mot Brann.

(©NTB)