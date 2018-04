Ogunbowale gjorde det igjen i NCAA-finalen

sport

To dager etter at hun senket den ubeseirede tittelgrossisten UConn med et hoppskudd i siste sekund av semifinalen, traff hun med trepoengskuddet som gjorde Notre Dame fra South Bend i basketballgale Indiana til mester.

«Fighting Irish» vant 61-58 og tok sin annen tittel 17 år etter den første. Ogunbowale ble ikke overraskende kåret til finalehelgens mest verdifulle spiller.

Mississippi State ledet 30-17 halvveis og så ut til å være på vei mot en utklassingsseier, men Notre Dame slo knallhardt tilbake og vant 3. periode 24-11. Dermed sto det uavgjort før den siste perioden.

Fryktløs

Ogunbowale var langt fra perfekt. Hun traff med bare ett av sine 10 første skuddforsøk i spill, men var ikke redd for å prøve seg selv i de mest avgjørende situasjoner.

– Jeg er skapt for slike situasjoner, sa hun etter vinnerskuddet mot UConn, og søndag viste hun det igjen.

På stillingen 58-58 fikk hun rom til å prøve et langskudd i aller siste sekund, og det gikk inn. Mississippi State hadde allerede gått i garderoben da dommerne fant ut at det var 0,1 sekund igjen. Lagene stilte opp igjen, men Notre Dame-seieren var ikke i fare.

Sterk jobb

Dermed kunne Ogunbowale og hennes lagvenninner på et skadeherjet lag starte feiringen. De skryter av at de denne sesongen hadde flere korsbåndskader (4) enn tap (3).

Totalt scoret Ogunbowale 18 poeng. Jessica Shepard scoret 19 poeng og tok seks returer i tillegg til å gjøre en sterk jobb mot den to meter høye Mississippi State-senteren Teaira McCowan, som satte ny rekord med 100 returer i sluttspillet.

