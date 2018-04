Olympiakos-eieren sender spillerne på ferie

sport

Omar Elabdellaoui og hans lagkamerater fikk hard medfart da Marinakis gjorde opp status mandag. Det ble bare 1-1 mot svakt plasserte Levadiakos søndag da ligaen startet opp igjen etter en pause som følge av flere skandaler.

– Jeg vil bygge Olympiakos opp igjen fra grunnen slik at vi får laget vi drømmer om. Jeg og resten av tilhengerne har tålt nok fra dere. Dere kan reise på ferie i dag, skal eieren ha sagt til spillerne.

Det meldte iallfall greske medier mandag.

– Deres skyld

Han sa at ytterst få i troppen vil bli brukt i de tre siste serierundene. I stedet vil han gi spilletid til U20-lagets spillere.

– Amatørene elsker Olympiakos og tilhengerne mye mer enn dere gjør. Dere tenker bare på deres fine hus og biler og bryr dere ikke om klubben, tordnet Marinakis.

– Jeg betaler dere millioner slik at dere har alt. På grunn av deres prestasjoner har jeg sparket tre trenere, men det viser seg at skylden var deres.

Millionbot

Marinakis ga spillerne 400.000 euro (3,85 millioner kroner i bot) og sa at halvparten var for den svake kampen mot Levadiakos, halvparten for 1-1-kampen mot erkerival Panathinaikos nylig.

Han sa at pengene vil bli investert i klubbens amatørlag.

Olympiakos på tredjeplass er ni poeng bak serieleder AEK, selv om den faktiske stillingen er uviss ettersom alle i tettrioen har fått poengstraffer som er anket.

