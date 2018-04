Sent mål løftet Betis

sport

Betis klatret fra 8.- til 6.-plass etter sin tredje strake seier, ett poeng bak Villarreal og med like mange poeng som byrival Sevilla på 7.-plass.

Lagene som blir nummer fem, seks og sju får sjansen i europaligaen.

Getafe hadde flere store sjanser, blant annet et straffespark i det 65. minutt. Betis-keeper Antonio Adan reddet skuddet fra Francisco Portillo.

Getafe-forsvarer Vitorino Antunes traff dessuten stolpen med et frispark i det 73. minutt. Hjemmelaget jublet for scoring på overtid, men dommerne mente at ballen ikke hadde vært helt over streken.

Hovedstadslaget, som også fikk en scoring annullert for offside i første omgang, er nummer 11 på tabellen.

(©NTB)