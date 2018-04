Tveitas drømmemål tok luven av Vålerenga

sport

I sin første seriekamp fra start i år markerte Tveita seg med en prestasjon Sarpsborg-fansen ikke vil glemme med det første. Halvveis ut i annen omgang gikk han på løp fra midtbanestreken, dro lett av to VIF-spillere og sendte ballen elegant i venstre kryss fra 20 meter.

Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey var helt sjanseløs. Det var Tveitas mål nummer to i Eliteserien for Sarpsborg siden overgangen fra Bryne foran 2016-sesongen. Han har med andre ord ikke for vane å score, og iallfall ikke slike perlemål som det som kom 2. påskedag.

– Jeg så ingen andre medspillere og følte jeg måtte ta med meg ballen videre. Jeg skjøt og så den gå i krysset. Det var helt fantastisk, og i hvert fall foran så mange tilskuere, sa Tveita til Eurosport.

Sarpsborg hadde god kontroll på mandagens oppgjør mot et VIF-lag som kom til Østfold med to strake seirer i serieåpningen. 2-0-scoringen tok piffen ut av bortelaget.

Dansk dobbel

Tidligere i kampen hadde Patrick Mortensen gitt østfoldingene ledelsen med et pent hodemål. På overtid ble dansken tomålsscorer da han bredsidet inn 3-0.

Foran et rekordpublikum trøkket Sarpsborg til fra start. De 6149 frammøtte fikk også tidlig se Mortensen stange inn 1-0 etter 17 minutter. Dansken fikk lov til å stå helt alene da han fra ti meter satte pannebrasken på Ole Jørgen Halvorsens innlegg.

Samme mann hadde like før ropt på straffe. Mortensen gikk ned etter en duell med Abdi Ibrahim, men spissen fikk ikke gehør hos dommer Kai Erik Steen.

– Jeg synes det er kjempestraffe, så det irriterer meg. Det kan hende dommeren ikke ser det, men han har assistenter som skal hjelpe ham, sa Mortensen til Eurosport i pausen.

Vålerenga kom seg utover i første omgang. Oslo-lagets største mulighet kom da Sam Johnson i det 36. minutt vendte og dunket til fra farlig posisjon, men Sarpsborgs sisteskanse Aslak Falch lot seg ikke lure og reddet forsøket.

– Ikke godt nok

Også etter pause styrte hjemmelaget banespillet. Det var derfor ikke ufortjent da Tveita gikk på sitt superraid og doblet ledelsen på vakkert vis. På overtid fullførte Mortensen sin måldobbel.

Etter kampen var Vålerenga-trener Ronny Deila skuffet over at klubbens gode sesongstart hadde fått seg en knekk.

– De presset oss bakover, men vi hadde en bra periode fram til pause. Etter at de scoret sitt annet mål var vi rett og slett ikke gode nok, sa Deila til Eurosport.

Sarpsborg har vist at laget blir å regne med i toppen av norsk fotball også i år. Bronsevinneren fra i fjor har innledet sesongen med to seirer og én uavgjort.

Det var for øvrig fjerde gang på rad at sarpingene slo VIF. I fjor ble det tre seirer mot Deilas menn (to i serien og én i cupen).

(©NTB)