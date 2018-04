Bayern temmet Sevilla

sport

Sevilla viste mye vilje i sin første kvartfinale i den gjeveste europacupen siden 1958. En stund så også spanjolene hakket hvassere ut enn sin langt mer meritterte motstander, men etter pause viste Bayern solid rutine.

Pablo Sarabia ga vertene ledelsen etter 32 minutter, men Bayern slo raskt tilbake og tvang fram et selvmål ved Jesus Navas.

Gjestene tok mer tak i kampen i annen omgang. Veterantrener Jupp Heynckes sa sikkert noen gode visdomsord i pausen. I det 68. minutt stupheadet Thiago Alcántara inn 2-1 via foten til Sergio Escudero.

– Vi mistet ballen for ofte og manglet struktur på midtbanen. Det ga Sevilla muligheten til å skape sjanser. Vi ble bedre i annen omgang, og til slutt fortjente vi seieren. Mentalt var det veldig viktig å utligne raskt, selv om vi var litt heldige i den situasjonen, sa Heynckes og la til:

– Men skal vi vinne mesterligaen, må vi spille bedre enn dette.

Tirsdagens seier var 72-åringens tolvte på rad i Champions League. Han ledet Bayern til finaletriumf i 2013. Heynckes ga seg rett etterpå, men kom tilbake fra pensjonisttilværelsen for å trene storklubben ut sesongen etter sparkingen av Carlo Ancelotti i september.

Aggressive verter

Bayern imponerte ingen i første omgang. Tyskerne slet med å få rytme i spillet og var tidvis for passive mot et aggressivt og direktespillende hjemmelag. Det var derfor ikke ufortjent at Sevilla gjorde 1-0 etter litt over en halvtime.

Pablo Sarabia lurte seg forbi en uoppmerksom Juan Bernat og satte bestemt inn 1-0 med venstrefoten. Bayern-spillerne mente målscoreren fikk med seg ballen med hånden etter Sergio Escuderos innlegg, men fikk ikke gehør hos kamplederen.

Hjemmepublikummet kunne ikke hygge seg med ledelse lenge. Bare fem minutter etterpå kom utligningen via en uheldig Navas. Den tidligere Manchester City-spilleren prøvde å stoppe Franck Ribérys innlegg, men ballen endret totalt retning. Sevillas målvakt David Soria fikk en hånd på den, men klarte ikke å avverge 1-1.

Bedre

Etter pause hevet Bayern seg markant. Sørtyskere begynte å diktere banespillet, og Javi Martínez var svært nær å score gjestenes annet mål for kvelden halvveis ut i annenomgangen. Rett etter kunne uansett Thiago juble for scoring.

Sevilla har imponert i mesterligaen. I åttedelsfinalen slo laget fra Sør-Spania ut Manchester United fullt fortjent. Med 1-2-tap på eget gress blir det tungt å ta knekken på nok en gigant.

– Vi hadde sjanser, men det var små detaljer som avgjorde. Alt i alt burde vi vært bedre med ballen i laget. Du kunne merke Bayerns rutine på dette nivået i annen omgang, sa Sevilla-forsvarer Simon Kjær.

Returkampen går i München onsdag neste uke.

