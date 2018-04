Rørt Riise fikk navnet sitt på omdiskutert statue

sport

– Det er utrolig stort. Jeg begynte å skjelve og er veldig ydmyk og rørt. Det er en fantastisk gest fra Aalesund, kunstneren og klubben, sier John Arne Riise til TV 2.

Statuen har skapt mye debatt og vondt blod. Kunstverket har hele tiden minnet om Riise, men utrolig nok gått under navnet «Fotballspilleren».

– Alle skjønte jo at jeg var modellen bak statuen, og at navnet mitt står der nå er fortjent. Statuen er et symbol på den kjærligheten vi har for hverandre i Ålesund, sier Riise videre.

Navneendringen ble gjennomført foran AaFKs hjemmekamp mot Sogndal i 1. divisjon.

Skuffet Bakke

AaFK kom best i gang i møtet mellom fjorårets to eliteserielag. Allerede etter seks minutter skjøt vertenes Oddbjørn Lie i stolpen, men lagenes første kamp for sesongen ble ingen stor forestilling foran knappe 5000 tilskuere.

Nærmest for Sogndal var Stanisa Mandic, som satte en stor sjanse i stolpen etter en drøy time. Det ebbet ut med 0-0 i en kamp der bortelaget følte at de burde vunnet etter en god 2. omgang.

– Et steg i riktig retning etter hvordan oppkjøringen har vært. Det er mye positivt å ta med seg herfra, selv om vi helst skulle hatt tre poeng. Jeg er litt skuffet over at vi ikke får med oss mer, sa Sogndals Even Hovland til Eurosport.

– Jeg er litt skuffet over at vi ikke vinner. Vi fikk kampen inn i vårt spor. Sjansemessig bør vi vinne, sa Sogndal-trener Eirik Bakke.

Valgte 3-5-2

Aalesund valgte å gå ut i en 3-5-2-formasjon.

– Det er en periode i 2. omgang hvor vi hang skikkelig i tauene, da de skjøt i stolpen. Da så det skummelt ut. Vi spilte 3-5-2 for første gang i år. Det har vi bare trent på i et par dager. Vi hadde vel en omgang hver, sa Aalesunds nye trener Lars Bohinen til Eurosport.

