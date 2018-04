TV 2: Ole Einar Bjørndalen avslutter skiskytterkarrieren

sport

Bjørndalens beslutning er ventet å bli bekreftet på en pressekonferanse i Simostranda Idrettslags klubbhus klokka 11.

Det er 25 år siden Bjørndalen gikk sitt første verdenscuprenn. 20-kilometeren i Kontiolahti endte med 29.-plass. Siden den gang har det blitt 58 internasjonale mesterskapsmedaljer på seniornivå – blant dem 20 VM-gull og åtte OL-gull.

Skiskytterkongen fra Simostranda står med i alt 13 olympiske medaljer. Det gjorde ham til tidenes vinterolympier fram til han ble passert av Marit Bjørgen i Sør-Korea. I VM-sammenheng har det blitt til sammen 45 pallplasser. Det er ingen i nærheten av å matche.

Gikk ikke OL

44-åringen, som har en skuffende sesong bak seg, klarte ikke å kvalifisere seg for det som ville blitt hans sjuende olympiske vinterleker. Dermed måtte han nøye seg med å være i Pyeongchang som en viktig del av støtteapparatet rundt kona Darja Domratsjeva. Sammen har de datteren Xenia, som ble født 1. oktober 2016.

Domratsjeva, som tok sølv på fellesstarten og gikk Hviterussland inn til gull på stafetten i Pyeongchang-OL, har nå fire gull, en sølv og en bronse i OL-sammenheng. Det gjør henne til tidenes kvinnelige skiskytter i olympisk sammenheng.

Lansert som IBU-president

Bjørndalen har tidligere uttalt at han ikke vil hoppe rett inn i en trenerjobb etter at karrieren er over. Tilbud har det ikke vært få av for veteranen.

– Jeg har fått en del tilbud de siste årene, men det har vært litt mer nå. Det er jo naturlig når man begynner å bli litt eldre og har litt erfaring, sa Bjørndalen til NTB for to uker siden.

– Å bli trener direkte etter en karriere (som løper) … Så tror jeg at det ikke er helt optimalt fordi man er litt inhabil. Du ser ikke det store bildet. Det er veldig mange veier til å nå målet. Du bør nok få litt avstand til det, for å bli en god trener, la han til.

Avgående IBU-president Anders Besseberg har også lansert Bjørndalen som en mulig etterfølger i vervet. Bjørndalen har også tidligere vært en del av IOCs utøverkomité.

