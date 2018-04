Liverpool filleristet Manchester City

sport

City eide ballen de første 10 minuttene, men alt snudde da Liverpool fikk den første scoringen. Bortelaget gikk nærmest i oppløsning i resten av den heseblesende omgangen.

Tolv minutter var spilt da Liverpool tok ledelsen. Scoringen kom ikke overraskende ved formsterke Mohamed Salah. Egypteren var selv med i startfasen på kontringen. Salah var i offside da han mottok ballen i bakrom fra James Milner, men verken dommeren eller assistentdommeren var med på det. Salah ga etter hvert ballen til Roberto Firmino, men til slutt var det Salah som skjøt i nettaket fra kloss hold.

Det var Salahs mål nummer 17 mål på de 15 siste kampene.

Bare ni minutter senere var det duket for 2-0, og denne gangen var det den vrakede Arsenal-spilleren Alex Oxlade-Chamberlain sin tur. Den engelske landslagsspilleren sendte ballen i mål på et nydelig langskudd fra 23 meter etter pasning fra James Milner.

- Vi fikk en fantastisk start med 3-0 etter en halvtime. Det satte oss i en perfekt situasjon. Atmosfæren var helt fantastisk, sa Oxlade-Chamberlain.

Og som ikke 2-0 var nok. Etter halvtimen sto Liverpool-spillerne i kø for å score, og målet kom da også da Sadio Mané nikket innlegget fra Mohamed Salah inn til 3-0.

Mané har scoret sju mål på sine sju kamper i årets mesterliga.

- Jobben vår er å arbeide sammen som et lag, og den løste vi på briljant vis, sa kaptein Jordan Henderson, som dessverre pådro seg et gult kort

Bittersøtt

Dessverre for Liverpool holdt Salah bare til sju minutter ut i 2. omgang. Salah tok seg til lysken da han lusket av banen, og kanskje var det starten på et lengre skadeavbrekk. Det vil i så fall være synd både for Salah og Liverpool. Klubben har også Joel Matip ute med langtidsskade, og dermed blir trolig Dejan Lovren stopperkollega til Virgil van Dijk ut sesongen.

Liverpool er det eneste laget som har slått Manchester City i Premier League denne sesongen. De vant 4-3 i januar etter at City pyntet på resultatet med to mål på tampen.

Onsdag kom seier nummer to etter at klubben gjorde sin mål nummer 29, 30 og 31 i årets mesterliga. Ingen har flere.

Liverpool med et voldsomt til press på ballfører bidro til å gjøre Manchester City uvanlig rådville. Vertene var giftige hver gang de gikk i angrep og var ellevilt effektive.

Godt tak

Liverpools manager Jürgen Klopp har alltid hatt et godt taktisk grep på kollega Pep Guardiola. Guardiola har vært trener i 555 kamper. I kun fem av dem har laget han har trent sluppet inn tre mål i 1. omgang.

.- Resultatet ble ikke som vi hadde ventet. City skapte ikke mye, men vi spilte ikke så mye bra fotball selv heller. Det var bare 1. omgang, og det var det, sa en selvkritisk Klopp.

I 2. omgang hadde Manchester City ballen i over 70 prosent av tiden, men de fikk aldri det bortemålet de ønsket seg. De skapte heller ikke særlig sjanser å snakke om. Med 0-3 i sekken skal det mye til for å snu det på hjemmebane tirsdag i neste uke.

Opptakten til kampen ble skjemt av at enkelte Liverpool-tilhengere vandaliserte Manchester Citys spillerbuss. Frontruta ble delvis smadret, og spillerne måtte finne seg en ny buss til den traurige hjemturen.

(©NTB)